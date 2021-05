Des Spyder pour les Philippines

3 systèmes

Le gouvernement philippin a décidé d’acheter trois batteries de défense anti-aérienne SPYDER, produits par l’entreprise israélienne Rafael. Le budget prévu pour la transaction est de 71,5 millions de dollars, sur les 252 millions du budget d'acquisition validée cette année. Les autres achats concernent des tanks légers et des avions de transports. La formation du personnel de l’armée de l’air au système israélien a commencé en mars dernier.

Le SPYDER

Rafael s’est particulièrement illustré avec son projet « Iron Dome » (Dôme de fer ») - le système de défense aérienne mobile israélien, conçu pour l’interception des obus et roquettes de courte portée et actuellement utilisé dans le conflit à Gaza contre les roquettes du Hamas. Le système SPYDER a été conçu sur le principe de « l’architecture ouverte », et couple un système « Command & Control », un système radar, et des missiles Python 5- portée de 15 km- et Derby ER – portée de 100km-, pour détruire des objectifs variés comme des avions, des drones, des bombardiers, des hélicoptères, et des missiles de croisière.

Programme « Horizon-2 »

Les autorités philippines ont lancées en 2018 la deuxième phase de leur programme de modernisation de l’armée, pour une durée de quatre ans (« Horizon-2 »), pour un montant de 300 milliards de pesos (5,14 milliards d’euros au taux actuel). Les achats prévus comprennent des sous-marins, des chars légers, des lance-roquettes multiples, des obusiers et des systèmes de défense aérienne. Comme de nombreuses délégations en visite en Israël, y compris françaises, le Spyder a su séduire les Philippins lors de ses démonstrations. Toutefois ce système reste spécifié pour les conditions météorologiques et le type de relief présents en Israël.