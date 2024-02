Des résultats 2023 en forte hausse pour le groupe ADP

En 2023, le groupe ADP a réalisé un chiffre d'affaires de 5 495 millions d'euros, en croissance de 17,2% par rapport à l'année précédente, sous l'effet de la progression du trafic, tant à Paris qu'à l'international, et de la forte dynamique des activités commerciales, avec un chiffre d'affaires par passager Extime Paris (la marque ombrelle des activités commerciales du groupe ADP) atteignant un niveau record de 30,6 euros (+3,2 euros vs 2022, +7,1 euros par rapport à 2019). Le résultat net, part du groupe est en hausse de 22,2%, à 631 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est en croissance de 32,4%, à 1 239 millions d'euros.

L'Afrique du Nord et l'Amérique du Nord tirent l'international

Le trafic total du groupe a atteint en 2023 un total de 336,4 millions de passagers, soit une croissance de 20,2% par rapport à 2022. Le trafic de Paris Aéroport (Paris CDG+Orly) est pour sa part en croissance de 15,1%, à 99,7 millions de passagers. Le trafic total du groupe a atteint l'année passée 98,7% du trafic 2019 d'avant crise et le trafic de Paris Aéroport a atteint 92,3% du trafic 2019. Si on détaille par type de trafic, le trafic domestique est encore en retrait et a atteint 75,2% du niveau de 2019. En revanche, le trafic vers l'outremer a quasiment retrouvé son niveau de 2019 (99%), ainsi que le trafic Europe (95,5%). Le reste du trafic international a atteint 94,7% du niveau de 2019, avec un très fort rétablissement du trafic vers l'Afrique (108,3%) et l'Amérique du Nord (100%), suivis par les trafics vers le Moyen-Orient (94,4% du trafic de 2019), l'Amérique Latine (81,2%) et l'Asie-Pacifique (68,8%).

Objectif JO et "Paris Orly 2035"

Pour les années qui viennent, le groupe ADP prévoit une croissance annuelle comprise entre 3,5% et 5% pour le trafic de Paris Aéroport pour 2024, et de 2,5% à 4% en 2025 (comparée à 2023 et 2024). A l'échelle du groupe, le trafic passagers devrait être en 2024 en hausse de plus de 8% par rapport à 2023. Du côté des projets à venir, c'est bien sûr à la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 que le groupe ADP va se consacrer dans les prochains mois. Par ailleurs, dès la fin du mois de février 2024, le groupe ADP entend soumettre à une concertation volontaire du public le projet d'aménagement "Paris Orly 2035", concernant la plateforme aéroportuaire de Paris-Orly. En ligne avec les objectifs des aéroports du groupe vers un nouveau modèle aéroportuaire visés dans la feuille de route stratégique "2025 Pioneers", le projet "Paris Orly 2035" vise à répondre à la demande de transport aérien tout en assurant durablement la transformation industrielle de la plateforme aéroportuaire. Le projet s'appuie sur des scénarios de référence prévoyant, pour Paris-Orly, une hausse modérée de trafic.