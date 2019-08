Des NH90 NFH pour la marine allemande

Le 29 juillet, l’Allemagne a approuvé le remplacement des anciens hélicoptères de combat anti-sous-marins / anti-surface Westland Mk 88A Sea Lynx par des NH90 NATO Frigate Helicopter (NFH).

La marine allemande cherchait une solution qui « assurerait une transition en douceur et une synergie lors d'opérations à venir ». L'hélicoptère de frégate NH90 NFH effectue déjà des vols pour les forces navales italiennes, norvégiennes, belges et belges. La version allemande est très proche de la variante française NFH (NFRS) Caïman. Sa dénomination est hélicoptère de frégate multi-rôles (Multi-Role Frigate Helicopter - MRFH). L’appareil signé NHIndustries, qui est une coentreprise européenne formée par Airbus Helicopters, AgustaWestland et Fokker Technologies, est né pour répondre aux besoins de l’OTAN. Il peut aussi bien intervenir en opération de combat navale que dans des missions de transport et de sauvetage maritimes.

Le ministère fédéral de la Défense allemand étudie la question depuis fin 2018, avec le soutien de la Bundeswehr. Même si aucun chiffre concernant la commande n'a été indiqué, la Bundeswehr a précisé que les nouveaux hélicoptères doivent être livrés à partir de 2025.

En parallèle, la marine allemande attend la livraison des premiers hélicoptères NH90 Sea Lion, prévue pour fin 2019. Le giravion, dont la production a débuté en 2015, a terminé le mois dernier les essais de qualification conduits par les autorités allemandes. La commande prévoit 18 appareils pour remplacer les Westland Sea Kings.