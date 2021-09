Des missiles Spyder de Rafael pour la République tchèque

La République tchèque a procédé à l'acquisition d'un nouveau système de missiles de défense sol-air Spyder (acronyme de Surface-to-air PYthon and DERby) de Rafael, pour l'armée de l'air de l'armée tchèque. Il s'agit d'un achat sous forme d'un accord intergouvernemental. " Enfin, nous nous débarrasserons de notre dépendance à l'égard des Cub (2K12 Kub conçus par NIIP/Vympel) soviétiques datant des années 1970, qui ne répondent pas aux exigences actuelles en matière de protection de l'espace aérien", a souligné le ministre de la défense de la République tchèque, Lubomír Metnar.

Une participation de plus de 30 % de l'industrie tchèque

Le ministère de la défense de la République tchèque paiera un total de 13,69 milliards de CZK (537 M€ au taux de change actuel), TVA comprise, pour la fourniture du système Spyder, conformément aux spécifications et aux besoins de l'armée tchèque. L'industrie tchèque sera directement impliquée dans la fourniture et le service. La part totale de l'industrie nationale dans l'exécution du contrat atteindra plus des 30% requis par le ministère sur la valeur de l'ensemble du projet. Cela offrira aux entreprises tchèques de nouvelles possibilités de développement et à l'armée la possibilité d'atteindre rapidement des capacités opérationnelles complètes, ainsi que de les maintenir pendant toute la période d'utilisation. Les principaux partenaires de la société d'État israélienne Rafael seront les sociétés tchèques Retia et la société d'État Vojenský technický ústav.

Un système pour 20 ans et plus

L'armée de la République tchèque utilisera le nouveau système de défense sol-air pendant 20 ans ou plus. C'est pourquoi elle a calculé et publié les coûts prévus pour toute la durée de son utilisation, soit environ 23 milliards de CZK (soit 902 M€), dont le montant versé à la partie israélienne pour le service de soutien fourni s'élèverait au maximum à 7,5 milliards de CZK (29 M€), TVA comprise. Les coûts pour assurer un cycle de vie de vingt ans comprennent non seulement les coûts de service et de maintenance, mais aussi tous les autres coûts annexes et de fonctionnement du ministère de la défense, y compris les coûts des salaires et de la formation des soldats, l'exploitation des véhicules et du carburant, ou les investissements dans les infrastructures immobilières.

Neuf systèmes évalués

Au cours de la période préparatoire, l'armée de la République tchèque a évalué un total de neuf systèmes de défense sol-air provenant de sept fabricants. Le système Spyder, a été considéré comme étant le plus approprié. Du point de vue tchèque, il répond le mieux aux exigences et a fait ses preuves dans des conditions de combat réelles (le Spyder a notamment abattu un drone de surveillance pakistanais en 2019, tiré par les Indiens). Le ministère de la Défense a entamé des négociations avec le gouvernement de l'État d'Israël sur la possibilité d'acquérir un nouveau système moderne de missiles antiaériens en novembre 2020. Les livraisons du nouveau système de missiles auront lieu d'ici 2026.