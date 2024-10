Des Mirage 2000-5F français en Ukraine dès le premier semestre 2025 et avec une suite de guerre électronique renforcée

Mirage en Ukraine : 1er semestre 2025

Le 6 juin 2024, Emmanuel Macron, Président de la République, annonçait dans une interview télévisée que la France allait livrer des avions de combat Mirage 2000-5F à la Force aérienne ukrainienne. À l'époque, le Président français estimait que d'ici à la fin de l'année 2024, des pilotes ukrainiens voleraient sur les appareils en question mais sans préciser si les avions avec leurs pilotes ukrainiens voleraient à cette date au-dessus de la France - sous-entendu, formation terminée - ou voleraient au-dessus de l'espace aérien ukrainien - sous-entendu, livrés à l'Ukraine fin 2024 ;

"Et donc, on va proposer au Président Zelensky que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement 5 à 6 mois, et donc, que d'ici à la fin de l'année, il puisse avoir pilotes et avions."

Mais depuis le 8 octobre, une annonce sur cette livraison permet de lever les soupçons. Elle provient du compte X (ex-Twitter) de Sébastien Lecornu, ministre des Armées ;

"Mirage 2000 à destination de l'Ukraine : livraison toujours prévue au 1er semestre 2025."

Léger retard au lancement du programme de livraisons ? Estimation trop optimiste ? Arrivée des personnels (pilotes, mécaniciens,...) plus lente que prévue ?... De nombreux facteurs expliquent ce "retard" par rapport à la date - encore une fois, incomplète - annoncée le 6 juin dernier. Une chose est sûre, un Mirage 2000-5F aux cocardes ukrainiennes volera en Ukraine pour la première fois entre le 1er janvier et 30 juin 2025.