Des MH-60R pour la Grèce

Le 12 juillet, la DSCA (agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité) a approuvé la vente d'hélicoptères MH-60R à la Grèce. Cette FMS doit désormais être approuvée par le congrès afin d'être officialisée.

Le prix de cette FMS est estimée par la DSCA à 600M$. Elle comprend sept hélicoptères MH-60R Sea Hawk, ainsi que le soutien et l'entraînement des équipages et techniciens.

L'acquisition de MH-60R par la Grèce est ainsi soutenue par les Etats-Unis car permettant d'accroître l'interopérabilité des forces américaines et de l'OTAN avec la marine hellénique. Ils pourront par ailleurs être employés pour conduire différentes missions, parmi lesquelles la lutte anti-sous-marine et des missions de combat en milieu marin. Les MH-60R Sea Hawk pourront également être employés pour des opérations d'approvisionnement, de recherche et sauvetage ou encore de communication.

Actuellement plus de 300 MH-60R sont en service à travers le monde. Ensemble, ils cumulent 600 000 heures de vol. Parmi les principaux opérateurs on compte notamment les Etats-Unis (232 plateformes en service), le Danemark (3) et l'Australie (24).