Des météorites découvertes à l’aide de données satellite

Une aide satellitaire

Pour aider durant le dernier été austral (entre novembre et février) les chercheurs de la station belge Princesse Elisabeth Antarctica, implantée à l’est de l’Antarctique, l’Agence spatiale européenne a temporairement augmenté le nombre d’acquisitions effectuées par la mission Sentinel 2, le programme Copernicus d’observation optique de la Terre à haute résolution de l’Union européenne.

Ainsi, à l’aide de ces précieuses données satellitaires, une équipe de scientifiques a planifié une expédition en motoneige qui a permis de récupérer une météorite de… 7,6 kg : c’est l'une des plus lourdes jamais trouvées parmi les 45 000 récoltées en un siècle sur le continent blanc, l'un des meilleurs endroits au monde pour rechercher des roches extraterrestres.

La météorite, qui a été récoltée avec quatre autres, est actuellement en cours d'analyse à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, à Bruxelles.

Ça s’est aussi passé en France

En Seine Maritime France, après le passage très remarqué dans la nuit 13 au 14 février dernier de l'astéroïde de taille métrique Sar2667 (ex-2023 CX1) au-dessus des régions de Rouen, Le Havre, Paris et même Chartre, des amateurs et des scientifiques sont partis en « chasse » pour retrouver rapidement des fragments de roche, avant que la nature ne les dissimule.

Un joli spécimen a ainsi été découvert le 15 février par des membres du réseau Fripon/Vigie-Ciel et de la Société Astronomique de France.