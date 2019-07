Des Ka-32 pour la lutte anti-feu en Turquie

Russian Helicopters Holding Company a livré trois hélicoptères polyvalents Ka-32A11BC à la Turquie. Les machines seront utilisées dans la lutte contre l'incendie.

En juillet 2018, des contrats ont été signés avec KAAN Air (Turquie) pour la livraison de trois hélicoptères polyvalents Ka-32A11BC. Actuellement, tous les trois sont remis au client. Les giravions ont été achetés principalement à des fins de lutte contre l'incendie.

"À l'heure actuelle, la Turquie est intéressée à étendre sa flotte d'avions de lutte contre les incendies, et Rostec a l'intention de poursuivre le développement de sa coopération avec Ankara dans ce domaine. Nous estimons que le marché turc actuel pour ce type d'hélicoptères est celui de plusieurs dizaines de machines", a commenté Andrey Boginskiy, PDG de Russian Helicopters Holding Company.



L'hélicoptère polyvalent Ka-32A11BC est conçu pour effectuer des opérations complexes de lutte contre l'incendie, des opérations spéciales de recherche et de sauvetage et de construction à haute altitude, pour transporter des marchandises à l'intérieur du fuselage et sur l'élingage externe, pour enregistrer la forêt, le transport patients et d'évacuer les blessés.



Le schéma co-axial et l'absence de rotor de queue assurent la compacité, le rapport puissance-poids élevé et la maniabilité, ainsi qu'une maniabilité exceptionnelle de l'hélicoptère. Ka-32A11BC a une capacité de levage de charge élevée jusqu'à 5 tonnes de fret sur l'élingue externe. La durée de vie assignée de Ka-32A11BC est portée à 32 000 heures, ce qui garantit des coûts d'exploitation moins élevés.



La version de lutte contre l'incendie de Ka-32A11BC peut être équipée de divers systèmes d'extinction d'incendie, y compris le type Bambi Bucket et Simplex, ainsi que d'un système horizontal de lutte contre l'incendie. L'hélicoptère est capable d'éteindre les flammes aux étages les plus élevés des immeubles de grande hauteur et sur les installations industrielles pétrolières et gazières.



L'hélicoptère Ka-32A11BC est certifié EASA et répond aux normes FAR-29 et AP-29. Il est utilisé avec succès en Azerbaïdjan, en Indonésie, en Espagne, au Canada, au Kazakhstan, en Chine, au Portugal, en Russie, en Suisse, en Corée du Sud et au Japon.



L'activité principale sur le terrain de KAAN AIR est la livraison et le soutien après-vente des hélicoptères ainsi qu'un large éventail de services de transport allant du taxi aérien au transport VIP en passant par la surveillance environnementale et l'extinction des incendies.