Des hélicoptères MH-60R pour la Corée du Sud

L'agence américaine chargée de la coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) a annoncé le 7 août dernier que le département d'Etat avait donné son accord pour la vente d'hélicoptères à la Corée du Sud. La Marine coréenne pourrait ainsi se doter de douze hélicoptères multi-missions MH-60R. Cette FMS, qui doit désormais être approuvée par le congrès, comprend également un volet de soutien et formation. La vente est par ailleurs estimée à 800 M$.

Les Etats-Unis soutiennent l'acquisition de ces plateformes par la Corée du Sud car permettant de renforcer les moyens aériens d'un allié majeur dans la région indo-pacifique. « Il est d'importance vitale pour les intérêts nationaux américains d'assister la République de Corée dans le développement et le maintien de ses capacités de défense », rapporte la DSCA. Les hélicoptères multi-missions MH-60R seront mis en œuvre pour la conduite d'opérations anti-surface et de lutte anti-sous-marine. Ils pourront également participer à des opérations de recherche et sauvetage et servir de relai de communication. Actuellement plus de 300 hélicoptères MH-60R Seahawk sont en service à travers le monde. La flotte internationale cumule plus de 600 000 heures de vol.