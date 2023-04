Des fonds records pour le microlanceur Spectrum de la startup allemande Isar Aerospace

Un champion du New Space en Europe

La startup munichoise Isar Aerospace, qui développe depuis 2018 le microlanceur Spectrum (Spectre, en français), a annoncé le 28 mars avoir clôturé son tour de table de série C, aboutissant à une récolte de 155 M€.

C’est la plus importante levée de fonds à ce jour en 2023 dans le domaine des technologies spatiales à l'échelle mondiale, et l'une des plus importantes dans le domaine de la DeepTech en Europe.

La plupart des investisseurs sont européens : 7-Industries Holding, Bayern Kapital, Earlybird Venture Capital, HV Capital, Lakestar, Lombard Odier Investment Managers, Porsche SE, UVC Partners et Vsquared Ventures.

Avec un financement total de plus de 310 M€, Isar Aerospace devient la société indépendante la plus capitalisée de l’Union européenne dans le domaine des nouvelles technologies spatiales (New Space).

Satisfecit

« Le vif intérêt et l'engagement de nos investisseurs internationaux témoignent de leur confiance dans notre vision et nos capacités technologiques », s’est réjoui Daniel Metzler, cofondateur et président d'Isar Aerospace. Aujourd'hui, et plus encore demain, les technologies spatiales sont essentielles pour favoriser l'innovation, la technologie et la sécurité. Isar Aerospace offre un accès à l'espace dont ses clients commerciaux, institutionnels et gouvernementaux ont un besoin crucial. Cette levée de fonds marque une nouvelle étape importante dans notre aventure vers l'orbite terrestre".

Vol inaugural avant la fin de l’année

Soutenu par le Centre aérospatial allemand (DLR), le premier vol du microlanceur biétages Spectrum est aujourd’hui attendu au second semestre de cette année.

Il interviendra depuis la base de lancement d'Andøya, en Norvège, et embarquera vers une orbite polaire 8 microsatellites (150 kg de charge utile).

Le lanceur, équipé de moteurs utilisant un mélange de propane et d'oxygène liquide, affiche une capacité de 1 t sur orbite basse, ou 700 kg sur orbite héliosynchrone.