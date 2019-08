Des F-16 pour Taiwan

Ce sont donc 66 F-16 C/D Block 70 qui devraient être vendus à Taiwan. C'est en tout cas ce qu'a rapporté l'agence de coopération en matière de défense et de sécurité américaine (DSCA) le 20 août dernier. Une vente qui pourrait ainsi s'élever à environ 8 Md$ et comprenant, outre les chasseurs et leurs équipements, un volet soutien et formation.

Or ce contrat fait débat et n'est pas vu d'un bon œil par Pékin. Suite à la décision de Washington d'accepter cette vente, malgré l'opposition affichée de la Chine, le gouvernement de Xi Jinping a fait savoir que des sanctions seraient prises en représailles. En effet, pour la Chine, Taiwan est considéré comme une province chinoise et n'est pas reconnu comme un Etat indépendant. La vente de F-16 C/D, produits par Lockheed Martin, au gouvernement de Taïwan, qui opère actuellement des F-16 A/B, vient donc à nouveau nourrir des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.