Des eurodéputés veulent alourdir la facture carbone du transport aérien

Vote du Parlement européen en juin prochain

Au mois de juin prochain, le Parlement européen devra se prononcer sur le nouveau dispositif adopté par sa commission de l'Environnement par 66 voix pour, neuf contre et douze abstentions. Ce nouveau dispositif apporte de profondes modifications à l'actuel système communautaire d'échange de quotas d'émission de carbone ou SEQE-UE pour les initiés. L'actuel système oblige les compagnies aériennes à acheter des quotas pour chaque tonne de CO2 émise mais uniquement sur les vols intra-européens. Les vols internationaux étant couverts par le programme de compensation CORSIA de l'OACI.

Premier changement : les vols internationaux relèveraient aussi du SEQE-UE. Et pour éviter une "double facturation", la commission de l'Environnement propose un dispositif qui relève de "l'usine à CO2". En gros, les compagnies aériennes paieraient dans un premier temps deux fois MAIS "recevraient ensuite un crédit pour le montant payé à CORSIA, qui pourrait être déduit de la facture du SEQE-UE", rapporte le site Euractiv. De quoi susciter une nuée d'amendements au Parlement européen.

La fin des quotas gratuits dès 2025

L'autre modification proposée est l'accélération du calendrier de la fin des quotas gratuits dont bénéficient les compagnies aériennes sur leurs vols intra-européens avec désormais 2025 en ligne de mire et non plus 2027 comme le proposait la Commission européenne. En échange, 75 % des recettes tirées de la mise aux enchères de tous les quotas seraient affectées à l’innovation et aux nouvelles technologies, telles que le développement d’avions électriques et à hydrogène. De même, "les compagnies aériennes recevraient également, jusqu’en 2030, des quotas destinés à financer l’achat de carburants d’aviation durables, qui sont actuellement disponibles en quantités limitées et donc plus chers", ajoute Euractiv.

Bientôt aussi les émissions non-CO2 ?

Ce nouveau dispositif a été salué par les très sympathiques moines-soldats de l'ONG Transport & Environment (T&E) et pour qui ce n'est jamais assez. "Les législateurs européens ont enfin décidé de reconnaître la responsabilité de la plus grande source d’émissions de le transport aérien, tout en s’attaquant à ses effets non-CO2 », indique Euractiv rapportant les propos de Jo Dardenne, responsable du secteur aérien chez T&E. Travaillée au corps par les lobbyistes de T&E, la commission de l’Environnement souhaite en outre obliger les compagnies aériennes à communiquer les données relatives à leurs émissions, et surtout "obliger les exploitants aériens à mettre en place un système de surveillance des émissions dites « non-CO2 » (traînées de condensation, vapeur d'eau), en vue d’étendre le champ d’application du SEQE-UE pour les prendre en compte à l’avenir".