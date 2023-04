Des étudiants allemands battent un record d’altitude en fusée

Un record de plus de six ans

Le club d’étudiants HyEnD (Hybrid Engine Development) a été créé en juin 2006 par le groupe de travail étudiant Star au sein de l'Institut des systèmes spatiaux de l'Université de Stuttgart, en Allemagne.

En novembre 2016, sa fusée Heros 3 avait porté à 32,3 km le record d'altitude européen pour les fusées d'étudiants et d'amateurs, ainsi que le record d'altitude mondial pour les fusées d'étudiants à propulsion hybride.

Un record pulvérisé

Pour battre son propre record, le club HyEnD a développé une nouvelle fusée utilisant du protoxyde d'azote, baptisée N2ORTH.

C’est l'une des fusées hybrides les plus puissantes et les plus avancées au monde, qui emporte 95 kg d'oxydant et est propulsée par un moteur HyLight de 10 kN de poussée.

L’engin a été mis en œuvre le 18 avril depuis le centre spatial d'Esrange, en Suède, et a atteint 64 km d’altitude.

La mesure a été effectuée par GPS.

Un soutien du DLR

Le club HyEnD est soutenu par le Centre aérospatial allemand DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt).

En particulier, son projet N2ORTH est financé par la deuxième participation au programme de soutien aux étudiants Stern (étoile, en allemand) – pour STudentische Experimental-RaketeN (Fusées expérimentales étudiantes).

Ici comme parfois, les limites entre les projets aérospatiaux de jeunes, de clubs, d’associations et de professionnels ne sont plus étanches, mais la mise à disposition de moyens professionnels et de technologies permet aux étudiants de faire de grands bonds dans leur apprentissage.

Pour en savoir plus sur le club et ses activités : https://hyend.de/