Des élèves ingénieurs émiratis iront faire des stages chez Airbus à Toulouse

Des stages chez Airbus pour des élèves ingénieurs émiratis

C'est le genre d'info qui ne dépasse pas le tweet mais qui est pourtant capital car il relève du facteur humain. Mubadala Investment Co, le fonds souverain de l'émirat d'Abou Dhabi, et Airbus ont signé un accord qui vise à proposer des opportunités de stages aux étudiants émiratis en ingénierie. Au cours des trois prochaines années, 12 étudiants ingénieurs émiriens seront accueillis au siège d'Airbus à Toulouse, où ils effectueront leur stage sous la supervision d'experts et de spécialistes de l'avionneur européen.

Déjà 5 000 étudiants depuis 2015 ?

"Depuis 2015, plus de 5 000 étudiants de tous niveaux et entrepreneurs ont participé aux programmes d'Airbus au Moyen-Orient, ce qui leur a permis de se familiariser avec l'industrie, d'acquérir des connaissances pratiques et d'améliorer leurs compétences", indique Airbus. Du charabia de communiquant un peu vague et confus qui mériterait plus de détails concrets sur tout ce qui a été fait depuis 2015 car c'est une histoire qui mérite d'être racontée.

L'Arabie saoudite est aussi en demande

D'autant que d'autres pays de la région sont aussi en demande. A l'instar de l'Arabie saoudite qui veut, comme les Emirats Arabes Unis, muscler une industrie nationale aérospatiale et de défense naissante et qui a besoin de plus de talents locaux pour passer à un cran au-dessus.