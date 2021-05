Des drones sous-marins pour le Hamas ?

Drone armé

L’armée israélienne, à l’issue de plusieurs jours de surveillance d’un groupe de la force navale du Hamas, aurait découvert le 17 mai des petits sous-marins (UUV) capables d’opérer de manière autonome, dotés d'un système GPS flottant et d’une ogive contenant 50kg d’explosifs. Une fois lancés, les sous-marins attaquent la cible désignée pour la détruire. Si aucune information n’a filtré quant à la cible du Hamas, il convient de rappeler que les installations gazières offshore israéliennes sont régulièrement visées par des tirs de roquettes.

UUV et USV

Selon l’armée israélienne, le Hamas cherchait depuis plusieurs années à développer ce type de drones. C’est la première fois que Tsahal saisit de tels équipements. L’organisation palestinienne se concentrerait sur deux types de navires. Les premiers seraient des drones sous-marins (UUV), conçus pour des missions de collecte de renseignements sur l’armée israélienne en « temps de paix », et qui deviendraient en temps de guerre des « drones kamikazes » chargés de cibler les plateformes gazières et les navires de la Marine israélienne. Les seconds seraient des drones navals (USV) aux missions identiques.

L'expertise iranienne