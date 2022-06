Des drones plutôt que des avions : le pari de l’USAF face au défi chinois

Moins d’avions, plus de drones, ou comment faire face au défi chinois

Acheter moins cher pour posséder plus, c’est ce qu’a proposé le 1er juin dernier, Frank Kendall alors Secrétaire de l’USAF (United State Air Force). « Pour disposer d'une armée de l'air abordable et d'une taille raisonnable, nous devons introduire des plateformes à faible coût ». Comprendre : acheter moins d’avions et plus de drones. Une stratégie favorisée par un contexte de course à la nouvelle génération initié par la montée en puissance de la capacité aérienne chinoise.

Du haut de ses chasseurs J-10, J-11, J-16, J-20, J-35, de ses avions de veille aérienne KJ-500 et KJ-600, de son avion de transport et de ravitaillement Y-20 et de son futur Xian H-20, la Force aérienne de l’Armée populaire de libération s’auto-félicite d’être à la hauteur de l’armée de l’air américaine. Il faut reconnaitre que le pays est monté en gamme ces dernières années : le J-20 rivalise directement avec le F-35 et son projet de bombardier furtif Xian H-20 fait face à celui des Etats-Unis, le B-21 Raider. Des ardeurs qui poussent Pékin à affirmer sa puissance, mais qui est à tempérer face aux lacunes du pays en matière de force aéronavale. Les Etats-Unis disposent toujours de 11 porte-avions à propulsion nucléaire contre deux seuls porte-avions classiques pour la Chine. Mais l’effet de masse que provoque Xi Jinping inquiète les dirigeants américains et les poussent à penser en matière de quantité. La capacité de l’USAF diminue d'année en année : elle est passée de plus de 7 500 aéronefs en 2004 à un peu plus de 5 300 en 2017. Si cette réduction fut autrefois expliquée par la fin de la guerre froide et la fin de menaces directes, cette justification n’est plus d’actualité face au défi chinois. Bien qu’il soit difficile d’estimer la capacité aérienne chinoise, tout porte à croire que Pékin, bénéficiant d’une économie prospère, produit en masse des aéronefs de combat.