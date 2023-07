Des drones MQ-9 américains harcelés par des chasseurs russes en Syrie

Présence américaine en Syrie

Plusieurs centaines de soldats américains se trouvent actuellement en Syrie. Leur présence intervient dans le cadre d’une coalition engagée contre les djihadistes du groupe Etat islamique (EI) qui maintiennent une présence dans la région. Les troupes américaines soutiennent notamment les Forces démocratiques syriennes (FDS) (mouvement à majorité kurde) qui, en 2019, ont permis de chasser l’EI des derniers territoires qu’il contrôlait.

Les missions menées par l’armée américaine en Syrie relèvent notamment d’une présence aérienne pour des missions de reconnaissance surveillance et renseignement (ISR) et de frappes contre les forces de l'organisation terroriste ainsi que plusieurs autres groupes et milices présents dans la région qui participent à son instabilité. Au mois de mars 2023, par exemple, les troupes américaines avaient effectué des frappes de représailles après l'attaque mortelle d’un drone de conception iranienne sur une des bases de la coalition dans l'Est de la Syrie. La frappe avait été réalisée par des milices soutenues par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens. (lire notre article sur le sujet). Un autre incident à eu lieu lorsqu'un missile antiaérien russe a frôlé un MQ-9 Reaper américain en Syrie au moi de mai 2023 (lire notre article sur le sujet)

Des drones MQ-9 harcelés par des chasseurs russes

C'est dans ce contexte qu'un nouvel incident impliquant des drones américains a récemment eu lieu en Syrie. Selon l’armée de l’air américaine (USAF ou U.S. Air Force), trois de ses drones MQ-9 ont été harcelés par des chasseurs russes. L'événement n’est pas s’en rappeler la collision entre un Su-27 russe et un MQ-9 Reaper en mer Noire au mois de mars dernier. (lire notre article sur le sujet).

Au nombre de trois, et « Contrairement aux normes et protocoles établis, les chasseurs russes ont largué de nombreuses fusées éclairantes en parachute devant les drones, obligeant nos avions à effectuer des manœuvres d’évitement » indique l’USAF. À la suite de cette première manœuvre « Un pilote russe a positionné son avion devant un MQ-9 et a enclenché la postcombustion, réduisant ainsi la capacité de l'opérateur à utiliser le drone en toute sécurité » ; deux actes de provocation évidents envers les drones américains.

L’U.S. Air Force a ainsi tenu à exhorter les forces russes en Syrie à cesser les comportements imprudents de ce genre et « à adhérer aux normes de comportement attendues d'une force aérienne professionnelle afin que nous puissions nous concentrer à nouveau sur la défaite durable d’ISIS » qui, malgré sa perte de visibilité et de puissance, est toujours une problématique dans l’espace syrien.