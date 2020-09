Des drones inspectent le réseau ferroviaire allemand

Inspections aériennes.

Quantum Systems a annoncé le 3 août dernier avoir été sélectionné par la Deutsche Bahn afin de fournir des drones qui serviront à l'inspection aérienne des voies de chemin de fer. L'entreprise publique, en charge du réseau ferroviaire allemand, a décidé de faire à nouveau confiance à l'industriel, qui lui avait d'ores et déjà fourni des drones. La Deutsche Bahn a ainsi recommandé des drones Trinity F90+, qui serviront à la détection de la végétation et d'anomalies sur et autour des lignes.



Gains.

Alors que pour des raisons de sécurité l'ensemble des voies de chemin de fer et leur environnement doit être inspecté au moins une fois par an, l'emploi de drones pour la conduite de cette mission présente de nombreux avantages. L'inspection peut être conduite sans interrompre le trafic, n'expose pas les personnels à des risques physiques et réduit le temps nécessaires à la conduite des évaluations. De plus, cela permet d'aller plus loin dans la numérisation des données et dans la captation d'informations, via des prises de vues aériennes. Si le drone permet de mener la mission plus rapidement, il présente également l'avantage d'être rapidement déployable en cas de besoin, par exemple suite à des intempéries.



Historique.

La Deutsche Bahn et Quantum Systems ont débuté leur collaboration en 2019, dans le cadre du projet « FreeRail ». Un programme soutenu par le ministère des transports allemand et visant à intégrer des technologies numériques dans la maintenance du réseau ferré du pays.