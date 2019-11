Des écrous pyrotechniques par milliers

Pyroalliance, la filiale d’ArianeGroup spécialisée dans les équipements mécaniques et énergétiques récemment entrée dans le New Space, a profité du salon Space Tech Expo Europe, qui se tient du 19 au 21 novembre à Brême, en Allemagne, pour présenter la dernière évolution de ses écrous pyrotechniques de séparation de satellites, éléments clé d’un lancement spatial.

De 5 000 à 500 g.

Baptisé ME0038, le nouvel écrou parvient à réduire d’un facteur 5 le niveau de choc induit sur la charge utile au moment de son largage (passant de 5 000 g à 1 000 g, à une fréquence de 2 000 hz), tout en étant produit en plus grand nombre (plusieurs milliers d’exemplaires) et à un prix moindre, et surtout en conservant les avantages de synchronicité et fiabilité, propres à la pyrotechnie.

L’objectif, à terme, est de réduire le niveau de choc induit d’un facteur 2 supplémentaire.

Le ME0038 est aujourd’hui qualifié, et va prochainement équiper une mégaconstellation dédiée aux communications.