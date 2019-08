Des B-2 de l'USAF s'entraînent en Europe

Le 30 août, la Royal Air Force a annoncé que des F-35 Lightning britanniques avaient volé pour la première fois aux côtés de bombardiers B-2, appartenant à l'US Air Force. Les appareils se sont entrainés conjointement, dans le cadre du déploiement des B-2 sur la base aérienne de Fairford.

Ce déploiement sera également l'occasion pour les B-2 de mener des entraînements avec d'autres pays européens et ainsi de renforcer l'interopérabilité des bombardiers avec les flottes européennes. Les B-2 ont ainsi volé jusqu'en Islande le 29 août. « La conduite d'entraînements avec nos partenaires, des nations alliées et d'autres unités de l'USAFE (US Air Force en Europe) contribue à développer notre capacité de réaction et nous permet de construire des relations stratégiques, lesquelles sont nécessaires afin de faire face aux défis à venir », rapporte ainsi l'USAFE.