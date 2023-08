Des ailes pour le navire de transport d’Ariane 6

Au service d’Ariane 6

Le cargo industriel hybride Canopée, conçu pour ArianeGroup pour le transport d'éléments du futur lanceur Ariane 6 depuis les ports européens jusqu’à la Guyane, combine une propulsion diesel et une assistance vélique.

Il a été construit sous la direction d’Alizés (co-entreprise entre l’armateur Jifmar Offshore Services et l’armateur Zéphyr et Borée), basée à Lorient, dans le Morbihan.

Le navire est sorti en décembre 2022 des chantiers de Neptune Marine à Hardinxveld-Giessendam aux Pays-Bas, et a effectué en janvier suivant sa première traversée transatlantique.

Il mesure 121 m de long pour 22 de large, et est capable de déplacer 5 000 tonnes à une vitesse de 16,5 nœuds.

Une dizaine de fois dans l'année, il devra assurer des rotations entre les ports de Brême en Allemagne, de Rotterdam aux Pays-Bas, du Havre et de Bordeaux en métropole, et celui de Pariacabo à Kourou, à proximité du Centre spatial guyanais.

Économies substantielles

Cet été à Caen-Ouistreham, Canopée a été équipé de ses quatre ailes véliques, ce qui constituait l’ultime étape de son armement définitif.

Fabriquées en composite, ces ailes offrent chacune une surface au vent de plus de 360 mètres carrés (33 mètres de haut et 11 de large), et affichent un tirant d’air de 49,90 mètres au-dessus de l’eau.

Les voiles peuvent être affalées, les structures restant en place.

Un tel système devrait permettre d’économiser entre 20 et 35 % de carburant, soit 5 à 10 % de plus que les meilleures performances mondiales de systèmes véliques installés à bord de navires marchands modernes.

Les ailes de Canopée ont été conçues par la startup Ayro, fondée par le cabinet d'architecture navale breton VPLP Design, pour un coût de 5 M€.