Derniers préparatifs du satellite Eutelsat Konnect VHTS

Passager unique

La mission VA 258 d’Arianespace, utilisant un lanceur Ariane 5 ECA+ mis en œuvre depuis le Centre spatial guyanais, est actuellement attendue pour le mardi 6 septembre à 21 h 45 UTC.

Elle doit permettre de placer sur orbite de transfert géostationnaire (GTO) une charge utile unique : le satellite de télécommunications Konnect VHTS (Very High Throughput Satellite) de l’opérateur français Eutelsat.

Konnect VHTS doit fournir un accès Internet à très haut débit partout en Europe, réduisant ainsi la fracture numérique.

Quatre semaines de campagne

Commandé en avril 2018 à Thales Alenia Space, le satellite a été assemblé dans l’usine cannoise du constructeur franco-italien, qu’il a quittée le 18 juillet dernier.

Il a ensuite rejoint la Guyane à bord du bateau MN Colibri, et est arrivé le 3 août au port de Pariacabo, à Kourou.

Le satellite est ici manipulé au sein du Bâtiment d'assemblage final (BAF), après le remplissage de ses réservoirs d’ergols et avant son intégration sur le lanceur.

Le satellite de tous les superlatifs

Extrêmement innovant, particulièrement performant (avec un débit de 500 Gbps en bande Ka et surtout le plus puissant processeur numérique jamais mis sur orbite), Konnect VHTS s’annonce comme le plus puissant satellite de télécommunications jamais construit en Europe, mais aussi le plus imposant : sa masse au décollage est de 6,4 t et sa hauteur avoisine les 9 m, soit l’équivalent d’un immeuble de trois étages…