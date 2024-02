Derniers préparatifs à Cannes pour le satellite Astra 1P

A destination du marché européen

Une visite en salle blanche est toujours un moment d’exception : le 7 février, des représentants de la presse ont été invités sur le site de Thales Alenia Space à Cannes, où a été assemblé le satellite géostationnaire Astra 1P de SES, le deuxième opérateur de télécommunications par satellite au monde.

Avec Astra 1P (présenté aujourd’hui) et Astra 1Q (en cours de production chez Thales Alenia Space également), SES prépare sa deuxième génération de satellites pour la position 19,2° E, qui concerne 44 % des téléviseurs classiques en Europe.

Le plus puissant Spacebus Neo

Astra 1P, satellite à large faisceau, est basé sur la plateforme Spacebus Neo 200 développée par Thales Alenia Space, entièrement électrique et fournissant jusqu’à 20 kW à sa charge utile.

C’est le huitième satellite Spacebus Neo produit depuis Eutelsat Konnect, commandé en octobre 2015 et lancé en janvier 2020.

Astra 1P fait partie de la classe de satellites de 5 tonnes.

Réflecteurs déployés, il mesure environ 6 m de haut pour 10 m de large, auxquels s’ajoutent deux panneaux solaires de 45 m d’envergure.

Son module de propulsion a été construit à Belfast (Royaume-Uni) et sa charge utile à Toulouse, le site de Cannes étant en charge de l’avionique, du module de service et des opérations d’assemblage, intégration et tests.

Livraison en trente mois

D’ici la livraison du satellite mi-2024, vont avoir lieu les essais d’environnement du lancement (avec un passage en chambre acoustique à la fin du mois), les dernières vérifications et les tests fonctionnels, avant la préparation finale et la mise en conteneur.

Le lancement n’est pas prévu avant le second semestre, pour une entrée en service en 2025 – il faut compter quatre à cinq mois de montée sur orbite, avec une poussée continue des propulseurs.

Durant au moins 15 ans, Astra 1P sera capable de diffuser plus de 500 chaines HDTV en simultané, grâce à 80 transpondeurs en bande Ku.

Sa livraison au client sera intervenue trente mois après la signature effective du contrat, en novembre 2021.