Dernière mission géostationnaire pour la famille Atlas

La fin d’une époque

Le 14 novembre à 3 h 04 UTC, un lanceur Atlas 5 (551) de la société américaine United Launch Alliance (ULA) a été mis en œuvre depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride.

Le lanceur a ensuite placé sur orbite de transfert géostationnaire (GTO – Geostationnay Transfer Orbit) l’imposant satellite de télécommunications ViaSat 3 EMEA (environ 6,4 tonnes au décollage.

Il devra couvrir en bande Ka l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique pour l’opérateur américain ViaSat.

C’était la 105e mission d’un lanceur de la famille Atlas 5, introduite en août 2002, et la 44e mission GTO – s’ajoutent également 2 missions directes vers l’orbite géostationnaire.

C’était également la dernière mission GTO d’un lanceur de la grande famille Atlas, apparue à a fin des années cinquante.

Place désormais pour ces missions au lanceur lourd Vulcan Centaur, mis en service par ULA depuis janvier 2024.