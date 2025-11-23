Dernière mission géostationnaire pour la famille Atlas

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 14 novembre, un lanceur américain Atlas a placé pour la dernière fois un satellite sur une orbite de transfert géostationnaire.
Le 14 novembre à 3 h 04 UTC, un lanceur Atlas 5 (551) de la société américaine United Launch Alliance (ULA) a été mis en œuvre depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride.
Le lanceur a ensuite placé sur orbite de transfert géostationnaire (GTO – Geostationnay Transfer Orbit) l’imposant satellite de télécommunications ViaSat 3 EMEA (environ 6,4 tonnes au décollage.
Il devra couvrir en bande Ka l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique pour l’opérateur américain ViaSat.
C’était la 105e mission d’un lanceur de la famille Atlas 5, introduite en août 2002, et la 44e mission GTO – s’ajoutent également 2 missions directes vers l’orbite géostationnaire.
C’était également la dernière mission GTO d’un lanceur de la grande famille Atlas, apparue à a fin des années cinquante.
Place désormais pour ces missions au lanceur lourd Vulcan Centaur, mis en service par ULA depuis janvier 2024.
Lire aussi
Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 14 novembre, un lanceur américain Atlas a placé pour la dernière fois un satellite sur une orbite de transfert géostationnaire.
Le 14 novembre à 3 h 04 UTC, un lanceur Atlas 5 (551) de la société américaine United Launch Alliance (ULA) a été mis en œuvre depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride.
Le lanceur a ensuite placé sur orbite de transfert géostationnaire (GTO – Geostationnay Transfer Orbit) l’imposant satellite de télécommunications ViaSat 3 EMEA (environ 6,4 tonnes au décollage.
Il devra couvrir en bande Ka l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique pour l’opérateur américain ViaSat.
C’était la 105e mission d’un lanceur de la famille Atlas 5, introduite en août 2002, et la 44e mission GTO – s’ajoutent également 2 missions directes vers l’orbite géostationnaire.
C’était également la dernière mission GTO d’un lanceur de la grande famille Atlas, apparue à a fin des années cinquante.
Place désormais pour ces missions au lanceur lourd Vulcan Centaur, mis en service par ULA depuis janvier 2024.
Commentaires