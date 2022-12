Dernière image de la sonde martienne InSight

Une mort attendue

Depuis plusieurs mois, le laboratoire Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, à Pasadena (Californie), s’attendait à la perte imminente de sa sonde InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), arrivée en novembre 2018 dans la région d’Elysium Planitia, sur Mars.

L’engin de 358 kg ne serait en effet bientôt plus capable l’énergie électrique nécessaire à son fonctionnement, du fait de l’accumulation de poussière sur ses panneaux solaires depuis quatre ans…

Dernier contact

Le dernier contact réussi avec InSight, qui disposait alors de moins de 10 % de l’énergie fournie en début de mission, date du 15 décembre.

Il a permis de télécharger une ultime image prise par la sonde, montrant notamment la cloche protectrice du sismomètre français Seis (Seismic Experiment for Interior Structure), ainsi que le cordon ombilical reliant l’instrument à l’atterrisseur, recouvert de poussière.

Les deux tentatives de connexion suivantes n’ayant pas abouti, la Nasa a finalement annoncé le 21 décembre la fin officielle de la mission.

Solide bilan scientifique

Complètement opérationnel début février 2019, Seis, le principal instrument de la mission, a détecté 1 318 tremblements de terre depuis le 7 avril 2019.

Le plus important, de magnitude 4,7, a été enregistré le 4 mai dernier (sol 1222), et baptisé « Big One ».

Prévue initialement pour fonctionner presque deux ans (728 jours terrestres ou 708 jours martiens), c’est-à-dire jusqu’au 25 novembre 2020, la mission InSight avait été prolongée de deux ans en janvier 2021, jusqu’en décembre 2022.

So long

Le compte Twitter de la mission InSight indiquait le 18 décembre : « Je n'ai plus de courant, c'est donc peut-être la dernière image que je peux envoyer. Mais ne vous inquiétez pas pour moi : mon séjour ici a été à la fois productif et serein. Si je peux continuer à parler à mon équipe de mission, je le ferai, mais je vais bientôt me déconnecter. Merci d'être resté avec moi. »

« J'ai assisté au lancement et à l'atterrissage de cette mission, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction des missions scientifiques de la Nasa. Même si dire au revoir à un vaisseau spatial est toujours triste, la science fascinante qu'InSight a menée doit être célébrée aujourd’hui. Les seules données sismiques de cette mission […] offrent des perspectives extraordinaires, non seulement sur Mars, mais aussi sur d'autres corps rocheux, dont la Terre. »