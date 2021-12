Dernier tir de développement du MBDA Marte ER avant mise en service

Un Marte ER tiré en Sardaigne...

Le nouveau missile antinavire Marte ER de MBDA a effectué avec succès son dernier tir d'essai à la fin du mois de novembre 2021. Effectué sur un polygone d'essai italien en Sardaigne, ce tir a constitué une étape clé dans le processus de validation du Marte ER, en apportant une confiance supplémentaire dans le niveau de performance et la fiabilité de ce nouveau missile.

...Moins la tête réelle

Pour ce tir, c'est un missile télémétrique standard de production avec toutes les capacités fonctionnelles et le matériel de production intégré qui a été utilisé. La seule différence reposait sur l'utilisation d'une tête inerte au lieu d'une tête réelle. Le système de lancement terrestre utilisé était également dans sa configuration matérielle et logicielle finale. À l'aide de son logiciel de planification de mission, le missile a effectué un vol rasant en mer à longue distance. Il a effectué trois virages avant de reprendre un peu de hauteur avant de réaliser un piqué lors du dernier virage. Un segment rectiligne a ensuite été suivi et conservé jusqu'au point d'activation de l'autodirecteur RF. L'identification, la sélection et la poursuite de la cible ont été extrêmement rapides et le guidage a commencé peu après.

Dernier tir de développement

Pendant sa phase terminale, le missile a frappé sa cible juste au-dessus de la ligne de flottaison à une vitesse transsonique élevée. Ce qui a permis de confirmer l'efficacité exceptionnelle du guidage terminal du missile Marte ER avec son nouvel autodirecteur. Le tir a également montré que le comportement du turboréacteur du Marte ER était excellent tant pour le "temps de démarrage en vol" qu'en termes de niveau de poussée. Ce tir était le dernier du développement du Marte ER, qui entrera en service au début de l'année prochaine.

...Sur Typhoon

Le Marte ER représente la 3ème génération de la famille des systèmes de missiles Marte et est dérivé du Marte MK2/S qui est déjà en service dans la Marine italienne sur ses hélicoptères NFH90 et AW101. La principale différence entre les deux réside dans l'introduction d'un turboréacteur à la place du moteur-fusée. Le missile MARTE ER va être notamment intégré sur l'Eurofighter Typhoon.