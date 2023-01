Déploiement réussi de 40 satellites OneWeb lancés avec SpaceX

Il ne reste plus que deux lancements pour compléter la constellation de première génération

OneWeb a confirmé le déploiement réussi de 40 satellites lancés par SpaceX depuis la station spatiale de Cap Canaveral le 9 janvier. Ce lancement est le 16e de OneWeb à ce jour, et il ne reste que deux autres lancements pour compléter sa constellation de première génération permettant une connectivité mondiale en 2023. Le décollage a eu lieu le lundi 9 janvier 2023 à 23h50 ET. Les satellites de OneWeb se sont séparés avec succès de la fusée et ont été distribués en 3 phases sur une période de 1 heure et 35 minutes, avec une acquisition de signal sur les 40 satellites confirmée.

Avec 542 satellites désormais en orbite, OneWeb a lancé plus de 80% de sa constellation de première génération. Avec ce lancement, OneWeb donne le coup d'envoi de sa campagne " Countdown to Global Connectivity " marquant les derniers lancements restants pour compléter sa constellation de satellites LEO de première génération qui offrira des solutions de connectivité à haut débit et à faible latence. OneWeb a des solutions de connectivité actives aujourd'hui avec ses partenaires de distribution en Alaska, au Canada, au Royaume-Uni, au Groenland et dans la région arctique, avec des services étendus bientôt en ligne aux États-Unis, en Europe du Sud, en Australie, au Moyen-Orient et plus encore. Avec chaque nouvelle zone couverte, OneWeb et ses partenaires peuvent fournir une connectivité Internet à un plus grand nombre de communautés et d'entreprises rurales et éloignées non desservies et mal desservies.

"Chaque lancement est un effort d'équipe"

"Le lancement d'hier est une façon passionnante de commencer 2023 et chez OneWeb, ce lancement nous rapproche encore plus de l'achèvement de notre constellation et du lancement de services de connectivité dans le monde entier. OneWeb croit que la connexion partout change tout et chacun de ces lancements nous fournit plus de capacité pour aider nos partenaires à connecter les communautés, les entreprises et les gouvernements à travers le monde. Je tiens à remercier SpaceX pour son soutien continu, qui a maintenant permis deux lancements réussis. Chaque lancement est un travail d'équipe, et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui rendent ces moments incroyables possibles", a commenté Neil Masterson, chef de la direction de OneWeb.