Déploiement de forces et soutien important pour la Pologne depuis l’incursion de 19 drones russes
Déploiement de forces et soutien important pour la Pologne depuis l’incursion de 19 drones russes
© Defensie.nl
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 23 septembre 2025 à 12:02

1576 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Déploiement de forces et soutien important pour la Pologne depuis l’incursion de 19 drones russes

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, pas moins de 19 drones suicides russes sont entrés dans l’espace aérien polonais. Cette incursion fut l’occasion pour la Pologne de confirmer sa fermeté en abattant ces drones. Dès le lendemain, plusieurs pays annonçaient leur soutien envers la Pologne en déployant sur son territoire des appareils de combat armés en vue de soutenir la Force aérienne polonaise en cas de futures attaques similaires.

Drones suicides russes en Pologne

Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025, les Forces armées russes lançaient une nouvelle incursion de grande ampleur sur l’Ukraine. Parmi les moyens utilisés, de nombreux drones suicides avaient pris les airs. Cependant, certains drones ne s’arrêtèrent pas à l’Ukraine et

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Omni Aviation Training Center (OATC) renouvelle sa flotte avec Elixir Aircraft.
Industrie

Omni Aviation Training Center (OATC) renouvelle sa flotte avec Elixir Aircraft.

Samedi 20 septembre, lors de sa cérémonie annuelle de remise des diplômes, Omni Aviation Training Center (OATC) a annoncé son choix de renouveler sa flotte avec des avions Elixir. Avec des clients org ...

Les Skunk Works de Lockheed Martin dévoilent le drone Vectis
Industrie

Les Skunk Works de Lockheed Martin dévoilent le drone Vectis

Les Skunk Works de Lockheed Martin ont levé le voile sur un drone de type CCA autonome, destiné à opérer aux côtés des chasseurs de cinquième puis de sixième génération. Vectis, actuellement en cours ...

Une première en astrophotographie
Espace

Une première en astrophotographie

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 5 septembre depuis la Floride, l’astrophotographe américain Andrew McCarthy a réussi un cliché unique lors du déco ...

Gaétan Powis
Gaétan Powis
23/09/2025 12:02
1576 mots

Défense

Déploiement de forces et soutien important pour la Pologne depuis l’incursion de 19 drones russes

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, pas moins de 19 drones suicides russes sont entrés dans l’espace aérien polonais. Cette incursion fut l’occasion pour la Pologne de confirmer sa fermeté en abattant ces drones. Dès le lendemain, plusieurs pays annonçaient leur soutien envers la Pologne en déployant sur son territoire des appareils de combat armés en vue de soutenir la Force aérienne polonaise en cas de futures attaques similaires.

Déploiement de forces et soutien important pour la Pologne depuis l’incursion de 19 drones russes
Déploiement de forces et soutien important pour la Pologne depuis l’incursion de 19 drones russes

Drones suicides russes en Pologne

Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025, les Forces armées russes lançaient une nouvelle incursion de grande ampleur sur l’Ukraine. Parmi les moyens utilisés, de nombreux drones suicides avaient pris les airs. Cependant, certains drones ne s’arrêtèrent pas à l’Ukraine et rentrèrent dans l’espace aérien polonais.

Au départ, quelques drones avaient

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Omni Aviation Training Center (OATC) renouvelle sa flotte avec Elixir Aircraft.
Industrie

Omni Aviation Training Center (OATC) renouvelle sa flotte avec Elixir Aircraft.
Les Skunk Works de Lockheed Martin dévoilent le drone Vectis
Industrie

Les Skunk Works de Lockheed Martin dévoilent le drone Vectis
Une première en astrophotographie
Espace

Une première en astrophotographie