Demi-tour d'un Airbus A350 d'Air France, nez et radar détruits

Un Airbus A350 d'Air France percute un oiseau

le 28 mai 2023, un vol d'Air France entre Osaka et Paris a été contraint de faire demi-tour après qu'un oiseau ait endommagé le cône de nez d'un Airbus A350-900. Le vol AF291 a déclaré une urgence et est retourné à l'aéroport d'Osaka Kansai moins de trois heures après le début de son voyage de 12 heures, après que l'équipage constate une défaillance technique du radar météorologique et de l'indicateur de vitesse de l'Airbus A350-900.

Retour à Osaka

L'avion, un Airbus A350-900, immatriculé F-HTYO et âgé d'un an, a décollé d'Osaka en direction de l'aéroport Charles De Gaulle de Paris à 11h15 JST. La collision avec un oiseau et les dommages au cône de l'avion ont été signalés à l'équipage d'Air France à 11h50 JST, alors que l'avion était à 35 000 pieds au nord de Tokyo. Le vol AF291 a pris la décision de faire demi-tour vers Osaka à 12h10 JST, déclarant ensuite une urgence 40 minutes plus tard.

Atterrissage sans encombre à Osaka

Le vol AF291 a atterri sans encombre à Osaka à 14:25 JST. La piste 24R de l'aéroport a été brièvement fermée pendant près d'une heure pour permettre une inspection. Au moins 11 autres vols ont subi des retards mineurs. Aucun blessé n'a été signalé parmi les 324 passagers et membres d'équipage. Le ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme mène actuellement une enquête. Selon les rapports préliminaires, une légère bosse a été constatée sur le radôme du nez de l'avion et les tubes de Pitot ont été endommagés.