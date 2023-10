Demgy Group rachète l'allemand E.I.S. Aircraft GmbH

Intérieurs d'avions : Demgy Group veut bâtir un leader européen

En rachetant E.I.S Aircraft, implantée en Allemagne, Demgy Group veut bâtir un leader européen dans la production de composants thermoplastiques et composites pour l'aéronautique et notamment dans le segment des intérieurs de cabine avions. Sur son site de Lemgo, l’entreprise conçoit et fabrique par injection des produits à partir de composants thermoplastiques pour équipements de cabines d'avion, accoudoirs, tablettes, conduits d’aération... Le site d'Euskirchen est spécialisé dans les matériaux composites, du développement aux finitions en passant par l’assemblage : composants de compartiments à bagages, des séparateurs de classe, des équipements d’urgence, des sièges pour le personnel naviguant, etc.

Synergie : la carte de l'innovation et de la R&D

Autre synergie entre Demgy Group et E.I.S. Aircraft, celle de l'innovation et de la R&D puisque la seconde possède de nombreux brevets en propre pour des produits conçus et fabriqués dans ses usines et a la particularité de fabriquer elle-même ses outils, moules et de pouvoir assembler ses produits. L'équipe R&D de E.I.S. Aircraft est constamment mobilisée sur de nouvelles façons de concevoir les produits et travaille sur la possibilité de fabriquer des pièces en plastique et composite haute performance plutôt qu’en métal afin de les alléger. Des savoir-faire qui vont permettre au nouvel ensemble de "déployer à plus grande échelle des solutions novatrices pour alléger les structures et proposer des composants créés à partir de bio-plastiques ou de composites en lin.

Demgy Group franchit les 100 M€ de chiffre d'affaires

Avec ce rachat, Demgy Group, qui est aussi dans le secteur automobile et médical, franchira les 100 M€ de chiffre d'affaires en 2023. L'année dernière ses ventes ont été de 75 M€ tandis que E.I.S Aircraft a réalisé un chiffre d'affaires de 22 M€ en 2022 et compte 130 employés. Ils sont 660 chez Demgy Group.