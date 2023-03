Delta relance son Nice-New York et ouvre une desserte Nice-Atlanta à compter du 13 mai

Delta fait son grand retour sur l'aéroport Nice-Côte d'Azur et va faire coup double pour toute la saison d'été 2023. Dès le 26 mars, la compagnie aérienne américaine relancera sa desserte quotidienne saisonnière vers New York. La liaison est relancée pour la 31eme année consécutive et cela fait donc de Delta, la plus ancienne compagnie américaine à opérer sur la plateforme aéroportuaire azuréenne.

Deux liaisons saisonnières

Et cette année, la compagnie membre de Skyteam va encore renforcer son positionnement puisqu'à partir du 13 mai, elle ouvrira une nouvelle desserte au départ de Nice, vers Atlanta, cette fois-ci. Là encore, il s'agira d'une liaison saisonnière. La ligne Nice-New York sera opérée jusqu'au 28 octobre avec un départ de Nice Côte d'Azur à 14h15 pour une arrivée à New York à 17h15 heure locale. Au retour, le vol décolle de New York à 17h55 et arrive à Nice à 8h55 le lendemain. Le vol NIce-Atlanta sera exploité jusqu'au 30 septembre avec un décollage de Nice à 11h et une arrivée à Atlanta à 15h25 heure locale. Le vol retour d'Atlanta décolle à 21h heure locale et arrivera à Nice à 12h20 le lendemain.

Des Boeing 767-400 rénovés

Les passagers Delta au départ et vers Nice voyageront à bord d'un Boeing 767-400 récemment rénové disposant de quatre classes de voyage dont la cabine Delta One qui bénéficie d'un siège entièrement inclinable, la cabine Premium Select, la cabine Delta Comfort+, et la cabine Eco (Main Cabin). Les passagers peuvent par ailleurs bénéficier de plus de 1 000 heures de divertissement, un accès Wifi haut débit (à la demande) et à une messagerie mobile gratuite via iMessage, Whatsapp et Facebook Messenger. Chaque jour, 476 sièges seront disponibles entre Nice et les Etats-Unis. Delta facilitera ainsi les déplacements de plus de 3 300 touristes par semaine cet été.