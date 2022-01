Delta Air Lines saluée pour son excellence opérationnelle en 2021

La société Cirium, spécialisée dans l'analyse de données aéronautiques, a fait paraître son "On-time Performance Review" pour l'année 2021, qui analyse les performances opérationnelles et de ponctualité de l'ensemble des grandes compagnies aériennes et des aéroports mondiaux. La compagnie américaine Delta Air Lines, partenaire d'Air France-KLM dans l'alliance Skyteam, a reçu une nouvelle distinction "Platinum Award", pour l'ensemble de son excellence opérationnelle pour l'ensemble de l'année 2021. "Cette nouvelle distinction est attribuée à une compagnie pour sa performance exceptionnelle, considérant la complexité des opérations de la compagnie, son volume de vols, la diversité de son réseau et d'autres facteurs opérationnels clés", explique Cirium.

Le "On-time Performance Review" de Cirium pour l'année 2021, reflète des volumes de vols qui sont revenus durant la seconde moitié de l'année 2021. Les compagnies aériennes ont opéré en 2021 un total d'environ 25 millions de vols, soit une croissance de 10% par rapport à 2020, mais qui reste en retrait de 36% par rapport à 2019.

Le Japon truste beaucoup des meilleures places

Pour la catégorie "Compagnies globales", c'est ANA (All Nippon Airways) qui tient la pole position avec un total de 95% de ponctualité pour ses vols. Le transporteur japonais est suivi par sa consoeur Japan Airlines (94,1% de ponctualité), Aeroflot (91%), LATAM (88,7%), et Delta Air Lines (87,8%). En Amérique du Nord, Delta Air Lines est logiquement première du palmarès, suivie par Alaska Airlines (81,7%) et American Airlines (80,5%). En Europe, on trouve un trio espagnol aux trois premières places du palmarès avec en tête, Vueling (92,1% de vols ponctuels), suivie de Iberia Express (91,8%) et d'Iberia (90,3%). Rappelons que Vueling, qui appartient comme ses deux suivantes au groupe IAG, a fortement développé son réseau en 2021, avec 65% de sa capacité déployée au troisième trimestre consacrée aux vols internationaux. En Asie-Pacifique, ce sont encore ANA et JAL qui tiennent les deux premières places du palmarès régional. En Amérique Latine, c'est Copa Airlines qui est en tête (90,3%), suivie par Aerolineas Argentinas (89,2%) et Azul (88,9%). Pour la région Moyen Orient/Afrique, c'est la low cost sud-africaine Safair qui tient la tête (96,4%), suivie par Royal Jordanian (89%) et Emirates (86,7%). Du côté des opérateurs low cost, c'est Solaseed Air, un opérateur domestique japonais et filiale de ANA, qui est en haut du palmarès avec un total très impressionnant de 97,1% de vols à l'heure en 2021. Et c'est encore le Japon qui est salué une nouvelle fois pour la catégorie "Aéroports", puisque c'est la plateforme de Tokyo-Haneda qui remporte la palme, avec un total de 95,6% de vols partis à l'heure de l'aéroport de la capitale japonaise.