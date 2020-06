Delta Air Lines rouvre le Paris-New York

Paris-New York en quotidien

Il était grand temps de "sortir de cette dictature de la peur" pour reprendre les propos d'un médecin français au sujet des mesures contraignantes autour de la pandémie de coronavirus. Et la bonne nouvelle, qui porte aussi en elle une forte charge symbolique, est que Delta Air Lines a décidé de rouvrir sa ligne Paris-New York à raison de trois vols hebdomadaires, puis à raison d'une fréquence quotidienne à partir du 3 juillet prochain. Suivra le Paris-Détroit, le jour d'après. La compagnie américaine avait repris ses vols entre la France et les Etats-Unis en mai dernier à raison d'un vol quotidien entre Paris et Atlanta.

Mesures sanitaires

Bien entendu, les incontournables mesures sanitaires sont présentes et les nouvelles procédures d’hygiène comprennent : la désinfection des avions avant chaque vol, la présence de filtres HEPA ultra-performants dans les systèmes de circulation d'air, le plafonnement de la capacité d’accueil dans l'ensemble de l'avion pour assurer l'espacement entre les passagers à bord, jusqu'au 30 septembre 2020, l'embarquement de l’arrière vers l’avant pour le nombre de passagers devant se croiser, la rationalisation temporaire du service de restauration à bord (il faudra donc encore attendre encore un peu pour le retour du gueuleton en classe Premium/ndlr), distribution directe des accessoires aux passagers lorsqu'ils sont disponibles, y compris des désinfectants pour les mains dans les kits de bien-être et obligation pour le personnel et les passagers de porter un masque facial ou une couverture appropriée lors de leurs déplacements. De quoi largement mettre fin à la "parano ambiante".