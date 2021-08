Delta Air Lines reprend 30 Airbus A321neo

Airbus A321neo : Delta Air Lines en prend 30 de plus

Delta Air Lines commande 30 Airbus A321neo supplémentaires, portant le total de ses achats fermes pour cet appareil de la famille Airbus A320neo à 155 exemplaires. Forte de la reprise du trafic sur le marché intérieur américain depuis le mois de juin 2021, la compagnie aérienne se positionne pour une année 2022 qui s'annonce comme le début d'un retour des flux de trafic à des niveaux similaires, voire même supérieurs à ceux de l'année 2019. Delta Air Lines réceptionnera ses premiers Airbus A321neo à partir du début de l'année prochaine.

Aménagement cabine en trois classes

Un certain nombre de ces A321neo seront assemblés sur le site d'Airbus à Mobile en Alabama et de là livrés à Delta Air Lines qui a choisi un aménagement cabine en trois classes : 20 sièges en Première (équivalent de la classe affaires sur le réseau intérieur américain), 42 sièges en classe "Comfort" (équivalent de la Premium éco) et 132 sièges en "Main Cabin" (classe économique standard). Au total, une configuration pour 194 passagers.

Moteurs GTF de Pratt & Whitney

Les Airbus A321neo de Delta Air Lines seront motorisés par des GTF de Pratt & Whitney qui conforte ainsi son avance sur son concurrent CFM International sur le segment de l'A321neo.