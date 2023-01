Delta Air Lines reprend 12 Airbus A220 de plus

4e commande d'Airbus A220 pour Delta Air Lines

Delta Air Lines confirme sa commande portant sur une douzaine d’Airbus A220-300 supplémentaires, portant ainsi le total de ses achats à 119 avions A220 fermes, 45 A220-100 et 74 A220-300 . Au fil des années, Delta Air Lines a commandé des A220 à quatre reprises. « Ces 12 A220 supplémentaires nous aideront à dynamiser une flotte de plus en plus rationalisée, tout en offrant à nos clients l'expérience en vol de haut niveau qu'ils attendent en voyageant avec Delta », a dit Kristen Bojko, Vice-présidente de la flotte chez Delta Air Lines. « Delta Air Lines est l’opérateur de lancement de l’A220 aux États-Unis et ce quatrième renouvellement de commande en quatre ans par une compagnie aérienne de premier plan, telle que Delta, est une marque de confiance des plus gratifiantes », a déclaré Christian Scherer, Directeur commercial d’Airbus et Directeur International. « L’avion connecte aujourd’hui les passagers de Delta sur plus de 100 routes et avec 25 % de moins de carburant et d’émissions de CO 2. C’est ce qu’il y a de meilleur pour l’aviation d’aujourd’hui et de demain. »

Une première livraison en octobre 2018

Delta Air Lines a pris livraison de son premier Airbus A220 en octobre 2018 et a été le premier opérateur basé aux États-Unis à exploiter ce type d’avion. Delta Air Lines exploite actuellement une flotte de 415 appareils Airbus, incluant 59 A220, 266 avions de la famille A320, 62 A330 et 28 A350-900. L’A220 est le seul avion spécifiquement conçu pour le marché des 100-150 sièges, combinant aérodynamisme et matériaux à la pointe de la technologie, ainsi que des moteurs GTF™ Pratt & Whitney de dernière génération. L'A220 offre à ses clients une empreinte sonore réduite de 50 % en plus d’émettre environ 50 % moins de NOx que les normes de l'industrie.

246 Airbus A220 livrés à 16 compagnies aériennes

Avec 246 Airbus A220 livrés à 16 compagnies aériennes opérant sur quatre continents, l'A220 est l'avion optimal offrant une flexibilité à la fois pour les liaisons régionales et les routes de longues distances. À ce jour, plus de 70 millions de passagers ont pu apprécier l'A220. La flotte vole actuellement sur plus de 825 routes et vers au-delà de 325 destinations dans le monde entier. À la fin du mois de décembre 2022, près de 30 clients ont commandé plus de 800 Airbus A220, confirmant ainsi sa position de leader sur le marché des petits avions monocouloirs.