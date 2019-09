Delta Air Lines prend 20 % du capital de Latam

Méthodiquement, Delta Air Lines continue de renforcer son empreinte sur les marchés sud-américains. Après avoir pris des participations dans Aeromexico, puis dans la compagnie aérienne brésilienne GOL, Delta Air Lines détient désormais 20 % du capital de Latam, née de la fusion entre les transporteurs brésiien TAM et chilien Lan Chile. Cette nouvelle opération, qui se traduit par un investissement de 1,9 Md$ pour Delta Air Lines, a une conséquence immédiate sur les alliances. Latam quitte oneworld fondée par American Airlines et British Airways. Della Air Lines détient également 9,4 % du capital de GOL ainsi que 40 % d'Aeromexico.

Si ces deux transporteurs ont fait le choix de Boeing, la flotte de GOL est entièrement composée de Boeing 125 737-800 (dont un certain nombre de 737 MAX immobilisés) tandis que celle d'Aeromexico s'articule autour de 53 Boeing 737 et 18 Boeing 787, le parc de Latam se répartit entre Airbus et Boeing.