Défilé de la Victoire 2024 en version réduite sur la place Rouge

Après le défilé des troupes à pied, le défilé a été ouvert par le seul et unique char et même engin chenillé de toute la parade : un char moyen T-34-85, utilisé uniquement pour les grandes occasions, ce modèle de char datant de la Seconde Guerre mondiale. Hormis exceptions, les regroupements de véhicules défilant sur la place Rouge ce 9 mai étaient à chaque précédés d'un blindé de combat d'infanterie BTR-82. Ces groupes comprenaient ainsi :

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine (24 février 2022), les éditions du Défilé de la Victoire 2022 et 2023 n'ont pas vu de défilé aérien. En 2022, malgré la présence annoncée de nombreux appareils et hélicoptères, la partie aérienne du défilé avait été annulée pour cause de mauvais temps... malgré un ciel certes légèrement nuageux mais bel et bien dégagé. Or, cette année, le ciel a vu de nombreux nuages et même des flocons de neige tomber sur la place Rouge... mais le défilé aérien a été maintenu ! Il a été ouvert par une formation commune de quatre avions de combat Su-30 Flanker des Chevaliers russes et de quatre MiG-29 Fulcrum des Swifts. Les couleurs blanc-bleu-rouge du drapeau russe ont ensuite été lâchées par six avions d’attaque Su-25 Frogfoot. Ces six avions ont alors clôturé ce défilé aérien assez symbolique.

Des pertes à prendre en compte

En 2021, pas moins de 197 véhicules défilaient le 9 mai sur la place Rouge. L'année suivante, première diminution durant cette première année d'invasion de l'Ukraine, 131 et en 2023, seulement 51 ! Cette année, légère évolution, avec seulement 61 véhicules visibles. Les pertes en Ukraine expliquent surtout l'absence de systèmes antiaériens courte ou moyenne portée, de chars, pièces d'artillerie tractée ou autotractée,... Rien que pour les chars, au 11 mai 2024, le site Oryx affichait près de 3000 chars hors de combat (2001 détruits, 156 endommagés, 329 abandonnés et 514 capturés). Le scénario se répète pour les autres types d'engins, avec 232 lance-missiles antiaériens hors de combat ou encore 730 pièces d'artillerie autotractée hors de combat.

Même scénario du côté de l'aviation, qui se voit amputée de 109 avions hors de combat (100 détruits et 9 endommagés) ainsi que 137 hélicoptères hors de combat (105 détruits, 30 endommagés et 2 capturés). Or, les Forces aériennes et l'Aéronavale russes doivent continuer d'assurer les missions de police du ciel, les missions stratégiques en lien avec la dissuasion nucléaire, l'entrainement des pilotes et personnels,... ainsi que l'appui des troupes au sol en Ukraine ! Et c'est bien évidemment sans oublier que la totalité des avions listés ne sont pas opérationnels, une partie de la flotte étant logiquement en entretien. C'est même avec grand étonnement que 6 avions d'attaque étaient mobilisés pour ce défilé.

Une menace toujours prise en compte