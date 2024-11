Défense : vers un retour aux sources pour la DGA

La DGA doit reconquérir son ADN originel

A l'occasion d'une visite sur un site de la DGA, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu a présenté le deuxième volet du plan de transformation de la DGA. Le premier volet, nommé "Impulsion", avait pour objectif "de renforcer le lien entre la DGA et la base industrielle et technologique de défense, pour réduire les délais de production, anticiper les évolutions stratégiques à venir et renforcer la DGA sur son cœur de métier : la dissuasion nucléaire". Le tout dans le cadre de la remontée en puissance des armées et l'entrée en économie de guerre.

Cette fois, il s'agit d'aider la DGA à "reconquérir son ADN originel, « l’esprit pionnier », qui a permis à la France d’affirmer sa place de puissance dans le monde, en faisant preuve d’audace, de transgression et de prise de risques. Cette reconquête est une nécessité dans un environnement stratégique nouveau, face à la montée des menaces et les ruptures technologiques".

Défendre ses convictions vis à vis des Etats-Majors et des industriels

Le ministre des Armées a souligné "l’importance pour les équipes de la DGA de défendre leurs convictions et intuitions techniques vis-à-vis des Etats-Majors et des industriels". Et pour "redonner de la liberté d’action et d’innovation aux agents de la DGA", plusieurs mesures sont annoncées comme le "contournement de certaines normes civiles, quand celles-ci nuisent au bon déroulement des programmes, dans le respect des enjeux environnementaux et de sécurité, la réduction des exigences de documentation attendues des industriels matures techniquement, ainsi que des spécifications techniques attendues quand elles sont inutiles, redondantes ou statiques, l'accroissement de la liberté d’action, et de responsabilisation, des directeurs de programme dans une logique de subsidiarité, en particulier concernant les « petits programmes » innovants (comitologie réduite, responsabilité sur les ressources allouées, délégations de signature), refonte de l’achat en créant une équipe d’acheteurs dédiés aux achats sur étagère et de service, au profit des équipes de programmes de la force d’acquisition réactive ; dotation de la capacité d’achat à l’Agence de l’innovation de défense......

Rendre les corps de l'armement plus attractifs

Ce plan d'action s'accompagne d'un volet ressources humaines pour rendre plus attractifs les corps de l'armement, "tout en préservant leur militarité" : création de "concours talent" pour accéder au corps, augmentation des passerelles vers le corps de l’IA, obligation de mobilité hors DGA pour l’avancement, réforme du Conseil général de l’armement (CGARM) pour en faire le « gardien des corps de l’armement », ayant la responsabilité de s’assurer que l’Etat dispose d’un vivier d’ingénieurs de haut vol, responsable de l’employabilité des ingénieurs de l’armement. Sans oublier "une amélioration générale des conditions d’emploi : perspectives de carrière pour les contractuels, identification et promotion des meilleurs peu importe le statut, attractivité des postes et effort salarial spécifique en faveur des retours à la DGA des ingénieurs et techniciens qui l’auraient quitté et restent attachés à leur vocation initiale de servir l’Etat".