Défense : un niveau élevé de cybermenaces en 2022

Le gain financier, l’espionnage et la déstabilisation

Avec un niveau général qui reste élevé, l’ANSSI constate que cette menace touche de moins en moins d’opérateurs régulés et se déporte sur des entités moins bien protégées. Si le nombre d’attaques par rançongiciel portées à la connaissance de l’ANSSI a diminué, la menace d’espionnage informatique demeure prégnante, ayant de nouveau fortement mobilisé les équipes de l’agence. Après une accalmie lors du premier semestre, la menace cybercriminelle et plus spécifiquement celle liée aux rançongiciels a connu un regain d’activités fin 2022, se maintenant alors à un niveau élevé. Cette menace cybercriminelle touche particulièrement les TPE, PME et ETI (40 % des rançongiciels traités ou rapportés à l’ANSSI en 2022), les collectivités territoriales (23 %) et les établissements publics de santé (10 %). Plus furtif qu’auparavant, le cryptominage, qui permet de générer des fonds importants, réinvestis par les acteurs malveillants pour acquérir de nouvelles capacités, ne doit pas non plus être négligé.

Augmentation d’actions de déstabilisation en Europe

A l’image de l’année précédente, la menace d’espionnage informatique est celle qui a le plus mobilisé les équipes de l’ANSSI. Près de la moitié des opérations de cyberdéfense de l’agence en 2022 impliquaient des modes opératoires associés en source ouverte à la Chine. Répétées, ces intrusions démontrent une volonté soutenue de s’introduire dans les réseaux d’entités françaises stratégiques. L’invasion russe de l’Ukraine a généré un contexte favorable à l’augmentation d’actions de déstabilisation en Europe. L’ANSSI a observé des attaques par déni de service distribué, par sabotage informatique ainsi que des opérations informationnelles s’appuyant sur des compromissions de systèmes d’information. Si les attaques par sabotage se sont jusqu’à présent relativement limitées à l’Ukraine, l’évolution du conflit et ses conséquences économiques appellent à une vigilance particulière, notamment dans le secteur de l’énergie.

Des faiblesses persistantes sans cesse exploitées

Les usages numériques non maîtrisés et les faiblesses dans la sécurisation des données continuent d’offrir de trop nombreuses opportunités aux attaquants. Le recours au cloud et l’externalisation de services auprès d’entreprises de services numériques, lorsqu’ils ne s’accompagnent pas de clauses de cybersécurité adaptées, représentent une menace sérieuse. Bien que le nombre d’attaques ciblant la chaine d’approvisionnement ou supply chain en 2022 ait quelque peu baissé, cette tendance reste forte et souligne un risque systémique. Enfin, les correctifs sur les vulnérabilités découvertes ne sont pas suffisamment appliqués à temps par les organisations, laissant alors le champ libre aux attaquants pour les exploiter.

Des attaquants toujours plus performants

Comme déjà observé précédemment, différents profils d’attaquants continuent à user d’outils et de techniques similaires. Cette porosité complexifie la caractérisation et l’imputation des activités malveillantes. Les attaquants étatiques s’inspirent des méthodes cybercriminelles et utilisent de plus en plus de rançongiciels à des fins de déstabilisation dans le cadre d’opérations de sabotage informatique. Le ciblage des attaquants évolue, cherchant désormais à obtenir des accès discrets et pérennes aux réseaux de leurs victimes avec la compromission d’équipements périphériques (pare-feu ou routeurs). Ce ciblage périphérique se retrouve également dans le type d’entités compromises et confirme l’intérêt des attaquants pour les prestataires, les fournisseurs, les sous-traitants, les organismes de tutelle et l’écosystème plus large de leurs cibles.