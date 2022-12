Défense : Turgis et Gaillard remporte le MCO des PC-6 de l’Armée de Terre

Un contrat de sept ans pour Turgis et Gaillard

Le groupe Turgis et Gaillard décroche le maintien en conditions opérationnelles des cinq monoturbines PC-6 de l’Armée de Terre. Le contrat de la direction de la maintenance aéronautique (DMAé) porte sur sept ans, ce qui pourrait constituer l’horizon de la fin d’utilisation des aéronefs (à ce stade, aucune date n'a été officiellement évoquée). Patrick Gaillard, le directeur général du groupe Turgis et Gaillard, ne détaille pas la valeur exacte du contrat, mais évoque une valeur de la classe des 10 millions d’euros. La notification ne pouvait plus forcément attendre longtemps, puisque le contrat actuel, détenu par Icarius, prestataire historique, à Gap, venait à terminaison en fin d’année.

Les prestations seront réalisées par Blois Aéro Services

Les prestations seront réalisées par Blois Aéro Services, qui porte les activités de MCO aérien du groupe : un nouvel hangar a été construit pour les héberger de façon différenciée des contrats civils, également réalisés par la société sur le site. Après avoir gagné les cinq Twin Otter de l’Armée de l’Air et de l'Espace, en sous-traitance d’Ineo, Turgis et Gaillard double donc son portefeuille d’aéronefs militaires. Le nouvel hangar permet la maintenance simultanée de deux Twin Otter et d’un PC-6, ou l’inverse. Le moteur PT-6 du PC-6 est bien connu de Blois Aéro Services.

Un effectif à compléter pour les PC-6

Pour démarrer le contrat, avec sans doute un premier avion en début d’année, Turgis et Gaillard utilisera les équipes déjà disponibles chez Blois Aéro services, mais Patrick Gaillard estime qu’il faudra sans doute compléter l’effectif par une demi-douzaine de collaborateurs pour gérer la navigabilité et les chantiers proprement dits. Les PC-6 sont mis en œuvre par le 9e régiment de soutien aéromobile de Montauban, notamment pour le transport de pièces de rechanges des hélicoptères de l’Armée de Terre, ainsi que l’entraînement des chuteurs opérationnels. L'Armée de Terre l'a également déployé en Afrique au profit de l'opération Barkhane.