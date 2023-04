Défense sol-air : les surprises du rapport annexé de la LPM

Du Serval équipé anti-drones et sol-air très courte portée

Si l’Armée de Terre voit un étalement des livraisons de ses véhicules de la gamme Scorpion (Griffon, Jaguar) et du Serval, elle gagne par contre deux versions spécialisées du Serval pour la lutte anti-drones et la protection sol-air très courte portée. La configuration du premier n’est pas détaillée à ce stade : 12 véhicules auront été livrés à fin 2030, et ils seront « au moins 40 » à l’horizon 2035. 24 Serval Mistral (photo) seront aussi en service à la fin 2030, pour armer une composante de « défense sol-air d’accompagnement », avec un objectif d’ « au moins 45 Serval » à l’horizon 2035.

Plus de Mistral pour la Marine

La Marine gagne elle aussi des systèmes Mistral, sous la forme de 8 Simbad-RC en parc à l’horizon 2030, et « au moins 15 tourelles » à l’horizon 2035. Les 8 premières couvrent l’armement de quatre bâtiments de ravitaillement des forces (BRF), confirmant ainsi la nécessité de disposer à bord de ces navires de 30.000 tonnes d’une double couche à base de Mistral et de canons de 40 mm Rapid Fire. A l’origine, et pour des raisons de coûts, seule la deuxième capacité avait été retenue, avant que le Simbad-RC se fasse aussi sa place (notamment du fait du retard pris dans le développement des munitions surface-air du 40 mm). A ce stade, le complément de tourelles SIMBAD-RC n’est pas fléché sur une classe particulière de navires (les trois porte-hélicoptères amphibies ont été évoqués un temps).

Vers 12 systèmes Mamba NG et 12 systèmes VL Mica

Le rapport annexé fixe aussi les volumes du nombre de Mamba NG, avec 12 systèmes prévus à l’horizon 2035, contre huit à la fin 2030, et de VL Mica, avec 9 systèmes en service à la fin 2030, et 12 à l’horizon 2035. Une vrai plus-value qualitative et quantitative par rapport aux Crotale NG actuels, obsolescents. La Marine va obtenir d'ici fin 2030 20 systèmes de lutte anti-drones contre trois en service à la fin 2023 et "au moins" cinq de plus jusqu'en 2035. Le parc de systèmes Parade passera de six à la fin 2023 à 15 à la fin de la décennie. La part que prendra le laser dans le dispositif n'est par contre pas détaillé, alors qu'un premier système de neutralisation sera livré par CILAS cet été, et que les premiers essais embarqués à bord d'une frégate doivent se dérouler dans les mois qui viennent.