Défense : Saab sur les Dassault Aviation Falcon Albatros de la Marine

Les transpondeurs aéroportés de dernière génération de Saab TransponderTech ont été sélectionnés pour être intégrés à la flotte d'Albatros Falcon 2000LXS de Dassault Aviation pour la surveillance et l'intervention maritimes.L'avion fait partie du programme AVSIMAR de la Marine française et assurera la protection et la défense maritime du territoire. Le programme comprend un total de 12 avions pour remplacer les Falcon 50M et Falcon 200 Guardian qui seront retirés du service entre 2025 et 2030.

Les transpondeurs AIS et VDES de nouvelle génération de Saab répondent aux exigences très strictes de la plate-forme Albatros - un système multi-mission prêt à fonctionner dans un large éventail de conditions allant de la protection du territoire et de la sécurité maritime à l'action gouvernementale en mer, en passant par la lutte contre la pollution et le trafic, la surveillance des frontières et des zones d'exclusion, la police des pêches ainsi que la recherche et le sauvetage en mer.

« Nous nous sommes engagés à offrir à Dassault la dernière génération de capteurs AIS pour l'avion Falcon 2000 Albatros. C'est une confirmation de l'ambition de Saab d'être leader dans cette technologie maritime et une reconnaissance de notre coopération à long terme avec Dassault », a déclaré Johanna Gustafsson, directrice générale de Saab TransponderTech.

Saab livrera un total de 8 ensembles de navires comprenant chacun un transpondeur AIS R5A et un récepteur VDES/AIS R6A. La plateforme R6A est un récepteur VDES et AIS multicanaux à l'épreuve du temps, spécialement conçu pour les applications aéroportées et basé sur la technologie SDR (Software Defined Radio) de Saab. Le R6A offre des performances et une flexibilité exceptionnelles dans un design très compact. L'unité a fait l'objet de tests approfondis et a été qualifiée pour répondre aux normes VDES et aéronautiques.