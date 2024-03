Défense : recrutement soutenu à l'AIA de Cuers

AIA de Cuers : 150 offres d'embauches en 2024

En 2024, l'AIA de Cuers, qui compte 1000 collaborateurs va continuer à recruter massivement : 150 offres (donc une centaine pour des opérateurs) sont prévues soit un peu moins qu'en 2023 (175) qui n'avait pas, néanmoins, réussi à faire totalement le plein. La concurrence avec le privé est élevée, note le directeur de l'AIA, l'ingénieur en chef de l'armement François Decourt, et son établissement, le deuxième du Var dans l'industrie derrière Naval Group, pâtit de l'absence de structure de formation aéronautique à proximité, a-t-il expliqué au 3e Mediterranean Maintenance forum qui s'est tenu les 21 et 22 mars à La Garde (Var). Certaines perles, comme les ingénieurs hyperfréquences, sont particulièrement difficiles à trouver.

Importants départs à la retraite et plans de charges soutenus

Ce niveau de recrutement devrait se maintenir dans les cinq prochaines années, car l'AIA doit à la fois compenser d'importants départs à la retraite, et prendre en compte des plans de charges soutenus, notamment dans les radômes. Il bénéficie à plein des ventes de Rafale, dont il a conçu et fabrique le radôme. En trois ans, la production double dans ce seul domaine et une nouvelle infrastructure doit ouvrir au premier semestre 2025. Une autre s'est déjà ouverte pour augmenter le soutien aux Caïman Marine et Caïman, permettant d'offrir 16 plots (10 sont occupés pour l'heure). Avec les livraisons de Caïman qui se poursuivent, l'activité va encore se renforcer, même si elle bénéficiera aussi d'un adossement (qui ne porte pas son nom) au 1er régiment d'hélicoptères de Phalsbourg, où l'AIA a ouvert une petite antenne.

D'anciens militaires prêts à reprendre du service sous un nouveau statut ?

Pour l'heure, seul un premier plot de maintenance est offert, mais l'objectif est de « passer à trois », prévoit François Decourt tout en prévenant qu'il « dépendra du recrutement ». Comme c'est déjà le cas ailleurs, d'anciens militaires pourraient être intéressés pour rallier l'AIA de Cuers sous un nouveau statut. Outre ces deux programmes, l'AIA assure le MCO des Dauphin Pedro, Panther (photo), ATL2 (le dernier standard 6 sera terminé dans deux mois, avant d'être livré en 2025 après un chantier de maintenance programmée) et E-2C Hawkeye. Il devrait aussi être chargé des successeurs de ces derniers (E-2D) et, comme d'autres, il cherche à se positionner sur le MCO du Guépard.