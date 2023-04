Défense : premiers marchés pour le chariot d'armement de Turgis et Gaillard

Le chariot de Turgis et Gaillard pour les F-35 de l'US Air Force

En seulement quelques semaines, le chariot Sefiam 1602 développé par Turgis et Gaillard a gagné ses trois premiers marchés. La référence la plus extraordinaire pour cette PME française est clairement celle de l’US Air Force : le chariot va être notamment utilisé sur le Lockheed Martin F-35, sous le nom de MBL15. Il a été vendu en début d’année dans le cadre d’une joint venture avec une autre société française, TLD, spécialisée dans les utilitaires. « Les six premiers seront produit dans l’usine Turgis et Gaillard de Lozère", explique Patrick Gaillard et les suivants dans une usine de TLD dans le Connecticut. Les livraisons doivent commencer « à l’automne ». La cible finale de l’US Air Force n’est pas connue à ce stade.

Aussi pour les Rafale égyptiens et français

Deux autres clients se sont déclarés fin 2022, pour équiper les unités Rafale : l’Egypte et la France. La première a signé pour 10 exemplaires, et la France pour 9. A ce stade, les chariots français sont prévus pour la base d’Orange, où un nouvel escadron Rafale sera déclaré opérationnel en 2024, année de livraison pour les clients France et Egypte. Ces derniers mois, le chariot a également été testé sur le porte-avions Charles-de-Gaulle.

Simplifier les opérations d’accrochage et de décrochage d’emports

Le Sefiam 1602, électrique et radiocommandé, permet de simplifier les opérations d’accrochage et de décrochage d’emports, en limitant la main d’œuvre nécessaire et en évitant les positions fatigantes pour le personnel. Sa batterie amovible peut être changée en cinq minutes. Outre la fonction de montage et démontage de charges, il peut aussi tracter des remorques armement.