Défense : premier vol du Nato pod sur le drone Reaper MQ-9A

Le Français Arpège monte sur les drones Reaper MQ-9A et MQ-9B

General Atomics et Sener ciblent le marché européen des drones MQ-9A et MQ-9B avec des composants de guerre électronique produits en Europe, notamment une charge fournie par le Français Arpège. Ouvrant ainsi une deuxième voie d’approvisionnement de pods spécialisés, complémentaire de celle existante déjà aux Etats-Unis. Le NATO pod a volé pour la première fois en Arizona le 23 novembre dernier sur un drone MQ-9A détenu par General Atomics.

Un pod fabriqué par l'Espagnol Sener

D’autres vols sont d’ores et déjà planifiés en 2023, aux Etats-Unis et en Europe. Ce pod co-développé par General Atomics et l’Espagnol Sener (qui le fabrique) vise à pouvoir répondre aux besoins du marché des MQ-9A et MQ-9B acquis (Grande-Bretagne, France, Espagne, Italy, Pays-Bas, Belgique) ou loués (Pologne) par les pays européens, tout en permettant de multiplier la possibilité d’emport des charges de guerre électronique (Comint et/ou Elint) produites en Europe. Ce qui permet de prendre en compte les problématiques de souveraineté dans ce domaine souvent sensible mais à ce stade, aucun utilisateur européen n'a formellement commandé de Nato pod, qui reste donc un développement privé.

Charge COMINT et bientôt aussi une charge ELINT

Le Nato pod embarque déjà un fournisseur français, Arpège, qui apporte une charge COMINT, optimisée sur les interceptions de communications (COMINT). General Atomics cherche manifestement à enrichir le pod avec une charge ELINT (interception des signaux radars), afin d’offrir une configuration complète. L'industriel reconnaît avoir déjà des discussions avec Raytheon Germany dont il avait fait voler la charge ARDS en février 2019. Pour sa part, la France est déjà en train de recevoir des pods COMINT commandés à BAE Systems USA. Huit pods sont prévus au total.