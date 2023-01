Défense : nouvelles précisions sur les priorités de la Loi de programmation militaire

Du missile Mica VL pour remplacer les Crotale-NG

Air et Cosmos l’avait plusieurs fois expliqué en 2022, l’obsolescence des Crotale-NG devait conduire à leur remplacement rapide par des MICA VL de MBDA : le ministre des armées, Sébastien Lecornu, a confirmé aux députés, le 24 janvier, que ce système serait bel et bien retenu pour re-densifier la défense-sol française, bombardée une des priorités de la LPM. « On va retirer petit à petit les Crotale-NG au profit du VL MICA », a-t-il affirmé, sans encore se prononcer pour son emploi également dans la Marine, où il pourrait aussi contribuer au renforcement de la « protection des frégates », qui a été évoquée par le président de la République lui-même, dans son discours de vœux aux armées, la semaine dernière.

Plusieurs milliers de munitions rôdeuses

Même si les Crotale NG sont en fin de vie, ils restent encore efficaces : Sébastien Lecornu a expliqué que « quasiment tous les tirs » réalisés par les systèmes envoyés en Ukraine avaient été « des tirs réussis ». Il est également revenu sur les munitions rôdeuses, en expliquant qu’elles étaient une capacité « clé » pour les opérations et qu’elles bénéficieraient de « plusieurs milliers » d’exemplaires. A ce stade, il n’a pas indiqué les types de munitions retenues par la LPM. Nexter, Delair, EOS Technologies et MBDA travaillent depuis la fin de l’année sur deux appels à projets (portant à 5 et 50 km) de l’agence d’innovation de la défense qui doivent déboucher sur des essais en vol dans l’année 2023. Des achats sur étagères ne sont pas forcément à exclure : sur un plan général, Sébastien Lecornu a rappelé que ces achats devaient rester le contre-exemple dans la LPM, qui doit privilégier la BITD française.

Eviter d’informer les compétiteurs sur la réalité des capacités de réaction française.

Face à une nouvelle interpellation du député RN (Var) Franck Giletti, Sébastien Lecornu a aussi expliqué que les chiffres de disponibilité des matériels seraient à nouveau transmis aux élus, mais à eux seulement, afin d’éviter d’informer les compétiteurs sur la réalité des capacités de réaction française. Une absence de transparence que le député avait dénoncée comme rapporteur des crédits Air du budget 2023.