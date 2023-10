Défense : les Airbus H160 de la Marine accumule les heures de vol

H160 : une vingtaine d'interventions en deux mois et demi

En deux mois et demi, le premier détachement opérationnel (ouvert le 20 juillet/Ndlr) de la flottille 32F à Cherbourg aura mené déjà une vingtaine d’interventions, dans son cœur de métier, la recherche et sauvetage en mer (SAR) mais aussi le transfert médical (depuis les îles anglo-normandes) et la lutte contre les pollutions maritimes. Ce premier bilan est plutôt encourageant dans une composante hélicoptères de la Marine qui n’est pas toujours à la fête, avec une disponibilité trop basse pour les Caïman Marine, et les soucis de croissance de l’autre flotte intérimaire, les Dauphin Flihper (12 appareils à terme).

Chaque détachement compte deux équipages complets

Les quatre premiers appareils volent entre 30 et 50 heures par mois, permettant à la fois de répondre aux besoins de formations et aux sollicitations opérationnelles à Cherbourg, et bientôt à Lanvéoc-Poulmic (d’ici la fin de l’année) puis à Hyères (au premier trimestre 2024). Chaque détachement compte deux équipages complets (un copilote, un commandant de bord, treuilliste/opérateur caméra et un plongeur également technicien) et deux techniciens de la marine pour la mise en œuvre, avec la présence partagée de deux collaborateurs de Babcock : ce dispositif minimal permet de tenir l’alerte 24 heures sur 24 et sept jours sur 7.

Avec une portion centrale à Lanvéoc-Poulmic qui disposera de quatre équipages pour la formation, la régénération et le fonctionnement global de la 32F, le format à terme de la flottille atteindra les 10 équipages pour un total d’une soixantaine de marins. A ce stade, il n’y a « pas de réflexion pour une prise d’alerte sur d’autres plots », explique à Air et Cosmos le pacha de la 32F, le capitaine de corvette Sébastien Bayet, titulaire de 2300 heures de vol sur Lynx, Dauphin, Alouette III. Il est aussi un des plus capés sur H160FI, avec déjà 200 heures de vol, dont plus de 60 de nuit.

L'appareil continue sa croissance capacitaire

L’appareil continue sa croissance capacitaire : il est déjà qualifié pour pouvoir opérer des tireurs d’élite des commandos marins, même si le calibre 12,7 mm n’est pas autorisé, faute d’affût dédié. Autre domaine qui intéresse les commandos, l’aérocordage, dont le domaine a été ouvert, reste à qualifier totalement. L’expérimentation du transport de charge lourde sous élinge (sling) dans être « expérimenté dans les prochaines semaines ». Elle permettra d’offrir jusqu’à 1600 kg sur de très courtes distances, moins s’il faut aller plus loin. La première machine livrée devra aussi faire l’objet d’un rétrofit de ses freins électriques, le standard étant désormais à l’hydraulique. S’il devait durer en mer, ou aller plus loin que les 150 nautiques prévus de rayon d’action (avec 15 minutes sur zone), le H160 peut aussi aller ravitailler sur un navire de la marine en mer. « L’appontage n’est pas une priorité mais fait partie du spectre des pilotes de la Marine, donc les équipages le pratiquent régulièrement », confirme le CC Bayet.