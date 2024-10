Défense : Le Premier ministre constitue son équipe défense avant de livrer son premier budget

Un binôme Défense à Matignon

François Cornut-Gentille était un des soutiens de Michel Barnier au sein des Républicains, lors du congrès de 2021 pour désigner un candidat à la présidentielle. Le nouveau Premier ministre n'aura pas oublié ce fidèle, quand il a constitué son équipe à Matignon. Le 7 septembre, il a appelé l'ancien député de la Haute-Marne, battu en 2022 (il était élu depuis 1993), lui proposant un poste de chef de pôle défense. Dans la foulée, François Cornut-Gentille a pris pour conseiller technique son ancien assistant parlementaire Thierry Perardel, qui, depuis 2022, officiait aux affaires publiques d'Arésia, aux côtés de Bruno Berthet. Un poste où il a pu approfondir sa connaissance de l'industrie de défense.

Le tandem reconstitué avait donné des maux de têtes persistants à plusieurs ministres de la défense successifs (PS puis LREM), en produisant des rapports d'informations souvent extrêmement documentés et en levant souvent des incohérences et soustractions budgétaires, ou des risques de sous-financement, tout en ayant aussi des jugements très durs sur la capacités des armées à assurer toutes leurs missions. Avec des demandes pour plus de transparence, notamment sur les taux de disponibilité des matériels. François Cornut-Gentille est aussi en outre un très bon connaisseur de l'Armée de l'Air et de l'Espace.

Sébastien Lecornu avec Louis Thériot en appui aux Armées

Le Premier ministre a aussi reconduit Sébastien Lecornu à la tête du ministère des Armées, lui ajoutant un autre bon spécialiste (LR), Jean-Louis Thiériot, comme ministre délégué, deux autres signaux plutôt encourageants. Auquel s'ajoute un troisième puisque Michel Barnier a dit explicitement dans sa déclaration de politique générale sa vision du sujet : « l'effort de défense est évidemment nécessaire et doit être poursuivi ». Sans encore livrer trop de détails de ce que seraient ses priorités. De son côté, le chef des armées avait, lui, évoqué le 13 juillet un « ajustement » en 2025, sans qu'on connaisse encore la traduction de cette déclaration dans le budget.

Des crédits à confirmer

Budget qui doit être connu le 10 octobre prochain : on verra alors si, malgré ces points encourageants, le budget reste à la hausse, ou sert, comme souvent, de variable d'ajustement, un état de fait souvent critiqué à l'époque par... François Cornut-Gentille. La précédente équipe prévoyait une hausse du budget de la défense de plus de 3 milliards d'euros en 2025, à 50,5 MdEUR. Mais les industriels -comme les militaires- ne l'attendent pas forcément au tournant que sur l'enveloppe, mais aussi sur d'éventuelles modifications de répartition, et sur la réalité de la consommation des crédits de paiement. Alors que dans les faits, ils ont été mis à contribution ces derniers mois, pour des avances de trésorerie et leur patience a aussi été éprouvée : de nombreux contrats n'ont toujours pas été notifiés, ce qui peut sembler paradoxal par rapport à une augmentation annoncée des crédits.