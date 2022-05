Défense : le premier Airbus H160 français réceptionné par Babcock

Six Airbus H160 doivent être transformés

Après le premier Airbus H160 livré dans le monde à un client japonais, le deuxième a été réceptionné officiellement le 17 mai par Babcock au… Canet-des-Maures (Var). Après transformation par l’industriel, il sera transféré à la Marine à l’automne, sans doute en septembre ou en octobre. Le CEPA l’expérimentera ensuite pour livraison à la flottille 32F de Lanvéoc-Poulmic. Six Airbus H160 doivent être transformés, à raison de 13 points différents : intégration d’une boule Safran Euroflir 410 côté gauche, d’un bac pour les plongeurs-sauveteurs, etc. Ils font partie d'un contrat de location de 10 ans, avec soutien intégré. Le commandant du CEPA ne cachait pas son plaisir, ce matin, de voir ce programme rondement mené par Airbus Helicopters et Babcock.

En 2024 pour la Gendarmerie

La gendarmerie est aussi venue en force : elle obtiendra finalement son premier appareil en 2024 (au lieu de fin 2023), ce qui évitera ainsi d’avoir les appareils définitifs, et non des appareils à rétrofiter par la suite. Différences majeures, le H160 gendarmerie aura une boule dans le nez, et un système de mission concocté par les forces aériennes de gendarmerie, qui, comme les marins, ont établi un quasi-camp de base chez Airbus Helicopters. Les gendarmes ont par contre choisi un achat, et non une location, comme la Marine. Dans un cas (marine) comme dans l’autre (gendarmerie), des clients très observés dans le monde, car on connaît l’exigence de ces opérateurs qui amènent souvent les hélicoptères dans les coins du domaine de vol. Surtout avant l'arrivée des premiers H160 militarisés (Guépard) dont 169 ont été commandés par la France, options comprises.

Très attendu par les sauveteurs en mer varois

Pour Sereine Mauborgne, la députée de la 4e circonscription du Var et rapporteure du budget terre, l’appareil est aussi très attendu par les sauveteurs en mer varois, qu’elle venait de quitter la matin même après une manifestation culturelle à Saint-Tropez. « C’est une vraie progression, ils sont impatients de pouvoir l’utiliser ». La base aéronavale de Hyères sera la dernière dotée (deux appareils), après Lanvéoc-Poulmic (trois) et Cherbourg (un). Le H160 amène aussi des emplois dans la circonscription, du fait des transformations des appareils sortant de la chaîne de Marignane, puis des visites périodiques qui seront effectuées par Babcock dans le Var. 25 emplois auraient déjà été créés, profitant notamment à d'anciens marins.