Défense : le porte-avions Charles-de-Gaulle repart en mission en Méditerranée

Un déploiement de rupture dans l'historique du groupe aéronaval français

« Akila » (aigle en roumain) s'annonce comme un déploiement de rupture, dans l'historique du groupe aéronaval. Plus court, plus resserré dans son format, et sans le traditionnel détour par l'Océan Indien. La mission commencera le 22 avril pour une durée nominale de six semaines, mais la très forte instabilité de l'environnement international peut toujours amener à des modifications de programme, potentiellement, à un rallongement. La seule vraie butée est à l'été, avec un nouvel arrêt technique.

Autre première : sous le commandement de l'OTAN durant 15 jours

Dans l'état actuel de la planification, le groupe aéronaval doit d'abord réaliser une brève période d'entraînement initial dans les approches françaises, avant de basculer sous le commandement de l'OTAN, durant quinze jours. Là aussi, une première dans l'histoire des groupes aéronavals français, mais une fausse contrainte, la France conservant en fait le contrôle de ses navires, mais sur un programme réalisé, durant cette quinzaine, au profit du flanc est de l'OTAN, notamment en Roumanie, où la mission Aigle déploie un millier de soldats de l'Armée de Terre et une section Mamba de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Les avions du groupe aérien embarqué (GAE) devraient réaliser plusieurs interactions dans cette zone, où les navires ne peuvent par contre par pénétrer.

Deux flotilles de Rafale Marine pour un max de 18 avions de combat

Le GAE comprendra les deux traditionnelles flottilles de Rafale Marine (pour un maximum de 18 avions de combat), deux avions-radars Hawkeye et deux hélicoptères de sauvetage Dauphin Pedro. Les deux escorteurs, une frégate de défense aérienne et une frégate multimission, dont les noms n'ont pas été dévoilés, disposeront aussi de leur propre hélicoptère embarqué. Un avion de patrouille maritime ATL2 et un sous-marin complètent le dispositif, avec le ravitailleur Jacques Chevallier assurera son premier déploiement opérationnel au sein du groupe aéronaval.

Des frégates et sous-marins alliés doivent aussi intégrer, ponctuellement, le groupe aéronaval. Akila doit s'achever par un exercice de haute intensité Mare Aperto, co-organisé par les marines italienne (elle mène deux Mare Aperto par an) et française. Deux groupes aéronavals devraient s'affronter, avec également la mise en œuvre de moyens de maîtrise des fonds marins, planeurs, robots et drones.